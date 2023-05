Lange Treue zum FC gewürdigt

Hirschlanden. Beim Festakt zum 100-jährigen Jubiläum des FC Teutonia Hirschlanden gab es auch Ehrungen des Badischen Fußballverbandes, die vom Fußballkreisvorsitzenden Horst Saling vorgenommen wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie er in seinem Grußwort sagte, gratuliert auch der Fußballkreis Buchen zu diesem Jubiläum des FC Teutonia, der vor 100 Jahren von elf sportbegeisterten Männern gegründet wurde, um eine Basis für den Fußballsport in Hirschlanden zu geben.

Mitgliederzahl stieg rasant

Von 1935 bis 1947 konnte kein Fußball gespielt werden. Aber nach der Wiedergründung ging es wieder aufwärts. Die Mitgliederzahl stieg rasant auf heute 320 Mitglieder. Den FCT Hirschlanden bezeichnete Saling als einen Aktivposten im Vereinsleben des Fußballkreises.

Mehr zum Thema Festakt des FC Hirschlanden Wichtige Stütze der Dorfgemeinschaft Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jubiläum wird gefeiert Engagement wird hier groß geschrieben Mehr erfahren Sängergruppe II Ein bunter musikalischer Reigen Mehr erfahren

Nach vielen Höhen und Tiefen war dann 2019 ein „einschneidendes“ Jahr für den FC Teutonia. Nachdem der Verein 2013 eine Spielgemeinschaft mit Berolzheim eingegangen war, die bis 2019 Bestand hatte, bildeten danach Spieler aus Hirschlanden eine Spielgemeinschaft mit den Vereinen Sindolsheim und Rosenberg. Aber der Name des FC Teutonia taucht in den Tabellen des Fußballkreises nicht mehr auf. Es wäre schön, wenn sich das in den nächsten Jahren wieder ändern würde, so Saling. Für diese Aussage gab es kräftigen Beifall.

Engagement gewürdigt

Er bedankte sich bei der Damenmannschaft die 2010 gegründet wurde und ab der Saison 2018/2019 eine Spielgemeinschaft mit Schwabhausen bildet und in der Kreisliga Mosbach/Buchen spielt. Er bedankte sich bei allen Aktiven und dem Vorstand für die Zeit und die Arbeit, die sie in den Verein investieren und er hoffe, dass diese engagierte Gruppe auch in der weiteren Zukunft im Fußballkreis Buchen spielen wird. Anlässlich des Jubiläum überreichte er einen Fußball und einen Satz Hütchen für das Training.

Im Namen des Badischen Fußballverbandes ehrte Saling dann aktiven Mitglieder des Vereins. Erwin Knörzer-Ehrenfried ist seit seiner Fußballkarriere für den FC Teutonia aktiv, in dem er 50 Jahre auf dem Platz stand. Er ist ein erfahrener Funktionär, der 2020 zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt wurde. Saling überreichte ihm die Ehrenurkunde des Badischen Fußballverbandes und für seine Verdienste um den Fußballsport die Ehrennadel.

Eine weitere Auszeichnung erhielt Dekan Rüdiger Krauth. Er gilt als sehr bürgernah und ist seit Jahren aktiver Sportler. Seit 2010 gibt er zweimal wöchentlich Karateunterricht, der bei Kindern- und Jugendlichen großen Zuspruch erfährt. Auch er erhielt die Ehrennadel, konnte diese aber selbst nicht in Empfang nehmen, da er nicht anwesend sein konnte.

Der dritte im Bunde war der Vorsitzende Ralf Arnold, selbst der mit der Verbandsehrennadel in Silber für seine Verdienste ausgezeichnet wurde, der als Fußballer und Funktionär förmlich für den Sport lebt.

Die Vereinsehrungen nahm Vorstand Ralf Arnold vor. Mit der Vereinsehrennadel in Bronze für zehn Jahre Fußball wurden Tim Arnold, Johannes Lauer, Andreas Lauer, Christian Ilzhöfer, Jürgen Mai, Lisa Schmitt und Sandra Gakstetter, mit der silbernen Vereinsehrennadel für zehn Jahre Vorstand wurde Rüdiger Krauth und für 20 Jahre Turnen Gertrud Ferschel und Silke Stumpf ausgezeichnet.

Mitglieder geehrt

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Alfred Hübsch, Markus Blanasch, Jost Roth, Sigrun Roth, Jörg Moser, Heiko Schönborn, Ulrike Fahrbach, Karin Langer, Silke Jetter, Volker Vogelmann, Rolf Arnold, Klaus Hopf und Michael Keller mit einer Ehrenurkunde geehrt.

Die Goldene Vereinsehrennadel erhielten für 20 Jahre aktiven Fußball Rainer Gahl und Marjan Dodaj, für 30 Jahre Turnen Margret Dörzbacher und für ihre 50-jährige Mitgliedschaft Rudi Hopf, Lothar Beck, Erwin Kordelyos, Heinz Keller und Ewald Arnold. Bilder: F