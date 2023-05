Lange Tradition fortgesetzt

Rosenberg. Die lange Tradition des Maibaumstellens wurde auch in diesem Jahr durch die Mitglieder der Feuerwehr Abteilung Rosen-berg/Bronnacker fortgesetzt. Am Samstagmorgen begannen die Feuerwehrler unter Leitung ihrer Abteilungskommandanten Michael Fiedler und Jens Kolbenschlag, auch mit tatkräftiger Unterstützung von Bürgermeister Ralph Matousek, mit dem Aufbau des Vereinszeltes vor dem Rathaus.

Anschließend folgte die Fahrt in den „Ensigheimer Wald“ wo die 30 Meter hohe Fichte geschlagen und der Stamm geschält wurde.

Fichte geschlagen

Am späten Nachmittag wurde dann mit dem Traktor zum Schulhof transportiert, wo sie noch liegend von den anwesenden Kindern und deren Eltern mit bunten Bändern geschmückt wurde. Unter den Klängen des Posaunenchores Adelsheim-Rosenberg, der während der Aufstellung des Baumes viele schöne Mailieder spielte, lachte sogar die Sonne vom Himmel.

Viele Rosenberger Bürgerinnen und Bürger waren wieder gekommen, um im Schulhof den Frühling und das Erwachen der Natur zu feiern. Für das leibliche Wohl war wieder bestens gesorgt, wie auch am gestrigen 1. Maifeiertag, wo der Förderverein des TSV Rosenberg an gleicher Stelle sein alljährliches Maifest mit einem guten Erfolg veranstaltete. Zu diesem Fest waren viele Bürgerinnen und Bürger des Dorfes sowie Wanderer gekommen, durchfahrende Radfahrer legten am Schulhof eine kleine Rast ein. F