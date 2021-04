„Krone“-Zustand ein Thema

Sindolsheim. Nach gut einer halben Stunde war die Tagesordnung des Sindolsheimer Ortschaftsrates abgehandelt.

Im Rahmen der Sitzung, zu der Ortsvorsteher Jürgen Fuchs neben Bürgermeister Ralph Matousek auch zahlreiche Zuhörer begrüßen konnte, verabschiedete er den scheidenden Ortschaftsrat Steffen Pfeil, der zum 1. Februar seinen Wohnsitz geändert hatte. In seiner Laudatio erklärte Fuchs, dass Sindolsheim durch den Wegzug der Pfeils eine sehr engagierte Familie verloren habe.

Steffen Pfeil wurde im Mai vergangenen Jahres in den Ortschaftsrat gewählt. Zuletzt hatte er auch das Amt des Gesamtkommandanten der Gesamtfeuerwehr inne. Seine Aufgaben habe er sowohl im Ortschaftsrat als auch in der Feuerwehr sehr ernst genommen und eine sehr gute Arbeit geleistet. In seiner kurzen Zeit als Gesamtkommandant habe er die Wogen zwischen den einzelnen Abteilungen geglättet und sie wieder zueinandergeführt.

Mit ihm habe man in die Zukunft geplant und auf Stabilität im Ortschaftsrat und in der Feuerwehr gehofft, so der Ortsvorsteher, der bedauerte, dass es anders gekommen ist. Er dankte Pfeil für das, was er für seinen Heimatort geleistet habe, und wünschte ihm in seiner neuen Heimat in Mömmlingen alles Gute.

Steffen Pfeil bedankte sich für die netten Worte und versicherte, dass er immer wieder gerne in seine Heimat zurückkommen und stets ein „Singelscher“ bleiben werde.

Neu am Ratstisch nahm dann sein Nachfolger Roland Hambrecht Platz, der in der Wahl am 26. Mai 2019 als erster Ersatzbewerber gewählt wurde.

Weiterer Punkt war die neue Bestattungsmöglichkeit von Baumurnengräbern in der Gemeinde. Wie Fuchs informierte, wolle man diese Möglichkeit auch im örtlichen Friedhof anbieten. Möglich sei dies unter den großen Bäumen vor der Leichenhalle.

Unter Punkt „Verschiedenes“ ging der Ortsvorsteher auf die geplanten Maßnahmen ein. Angedacht ist die Befahrung der mehr als zehn Kilometer langen Abwasserkanäle, um zu sehen, ob dort Sanierungsbedarf besteht. Weiterhin soll der Gehweg in der Lammstraße saniert werden. Umgesetzt werden soll auch der Ausbau und die Verlängerung des Gehweges in der Kronenstraße.

Ein Zuhörer fragte nach dem Sachstand zur Aufstellung des geplanten Funksendemastens in Sindolsheim. Fuchs meinte, dass der Bauantrag zwischenzeitlich genehmigt sei. Die Firma hätte Ende Februar Probebohrungen durchführen wollen, geschehen sei aber bisher noch nichts. Die Planung sehe vor, dass der Funkmast bis Ende des Jahres stehen soll.

Ein weiteres Thema war der Zustand des ehemaligen Gasthauses „Krone“, wo an der Außenwand umfangreiche und kostspielige Sanierungsmaßnahmen erfolgen müssen. Marode Balken müssten ersetzt und das Gebäudeeck anschließend stabilisiert werden. Später soll ein neuer Verputz aufgebracht werden. Verärgert sei man darüber, dass die Eigentümerin leider nichts unternehme, so Fuchs.

Bürgermeister Matousek merkte an, dass die anfallenden Kosten, die nicht unerheblich sein dürften, vorerst vom Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises übernommen werden, welches diese von der Inhaberin zur Zahlung einfordern wird. Nach wie vor stehe das Objekt zum Verkauf.

Bemängelt wurde zudem, dass die aufgestellten Absperrgitter an der „Kronenstraße“ sich zu einem Unfallschwerpunkt entwickeln könnten, da sie die Sicht für die Autofahrer stark beeinträchtigen würden. F