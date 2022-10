Kreative Köpfe sorgten für Spaß

Sindolsheim. Die SpVgg Sindolsheim hat sich mit fünf Programmpunkten am Rosenberger Ferienprogramm beteiligt. Die kreativen Köpfe Tina Geiger, Birgitt Schlander, Kristina Müllerund Mareike Frank hatten sich einiges für die Kinder einfallen lassen. Alle Angebote fanden tollen Zuspruch.

Der Startschuss fiel mit dem „Waldabend“ an und um die Sindolsheimer Waldhütte. Wenig später galt es dann, kreativ zu sein. Im Anbau der Mehrzweckhalle trafen sich die Kinder zum Bau von Vogelfutterstationen. Birigitt Schlander stand den jungen Bastlern mit Rat und Tat zu Seite.

Die Welt stand Kopf

Ende August stand dann die Welt in Sindolsheim auf dem Kopf. Unter Anleitung der beiden erfahrenen Omas und Bäckerinnen Johanna Frank und Margret Kautzmann wurden im „Räumle“ Plätzchen gebacken.

Ein Highlight, wie jedes Jahr, war der Besuch auf dem Bauernhof der Familie Frank in Mettelheim. Dabei durften die Kinder und auch die Eltern den Bauernhof erkunden.

In der letzten Ferienwoche begrüßte das Organisationsteam die Kinder und ihre Begleitpersonen in Sindolsheim an der Halle zu einer Fahrradtour. Nach ausgiebigem Spielen und Toben verköstigte Reinhold Klingmann die „Mannschaft“ mit Pommes und Chicken-Nuggets aus der Sportheimküche. Gut gestärkt ging es wieder zurück nach Sindolsheim.