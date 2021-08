Kinderferienprogramm des Hundesportverein Bauland zeigte den richtigen Umgang mit Vierbeinern

Rosenberg. Das Kinderferienprogramm „Viel Spaß mit und um den Hund“, bot der Hundesportverein Bauland (HSVB) am vergangenen Samstag 29 Kinder an. Es stand unter dem Motto der meisten Hundebesitzer „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Vorsitzende Ulrike Quoos und der Jugendwartin Chiara Gärtner begaben sich die Kinder gleich bei strahlendem Sonnenschein auf den Hundeplatz, wo sie in kleinen Gruppen eingeteilt, eine praktische Einführung in mehreren Stationen durchliefen.

Hunde verschiedener Rassen

Mitglieder des Vereins, unterstützt durch ihre Hunde verschiedener Rassen, brachten den Kindern das Wichtigste näher: „Kein Hund ist wie der andere – begegne jedem vorsichtig und mit Respekt“. Daher sei das richtige Verhalten bei und mit Hunden in verschiedenen Alltagssituationen zu beachten.

Es wurde darüber gesprochen, wie man Hunden begegnet, welche unterschiedlichen Rassen, Aufgaben und Hundeberufe es gibt und wie Hunde richtig gefüttert werden. Außerdem wurde über das Verstehen der hundischen (Körper-)Sprache, der Empfindlichkeiten und das Lernverhalten mit den Kindern gesprochen.

Die Kinder stellten ihre speziellen Fragen direkt an die erfahrenen Hundebesitzer und setzten das Gelernte sofort am Hund in die Tat um. Der Höhepunkt war, ein Hunderudel mit Welpen kennen zu lernen. Trotz des eintretenden Regens waren die Kinder, vom Verein ausgestattet mit Regenschirmen, Jacken und umfunktionierten Sonnenschirmen, voll bei der Sache. Danach ging es zur Stärkung mit Fingerfood, Kuchen und Muffins mit anschließendem Basteln von „Tütenhunden“ in verschiedenen Varianten.

Dabei tauschten sich alle über das bereits erlebte ausgiebig untereinander aus. Als dann die Sonne über die Wolken siegte, hatten die Kinder noch geraume Zeit mit den Hunden zu spielen, zu „arbeiten“, Tricks zu machen, Parcours zu bewältigen und Hunde zu knuddeln. Auch die Eltern beschäftigten sich beim Abholen der Kinder noch mit den Hunden und kamen ins Gespräch mit den Vereinsmitgliedern. Allen hatte es richtig Spaß gemacht und man freut sich schon auf des nächste Jahr.