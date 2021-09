Kein Kinder- und Familientag

Rosenberg. Die Planungen für den Kinder- und Familientag unter dem Motto „Spaß auf dem Bauernhof“ im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage am Samstag, 9. Oktober, in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim waren bereits weit fortgeschritten. Aufgrund der Corona-Verordnung zur Kinder- und Jugendarbeit und den damit verbundenen Einschränkungen kann der Tag nicht stattfinden, bedauert die Kreisverwaltung.

Regeln hätten dominiert

Vorgesehen war, mit den Kindern einen schönen und abwechslungsreichen Tag zu gestalten, bei dem zusammen gespielt wird. Das lassen die aktuellen Regeln so nicht zu, so das Landratsamt. Die Abstandsregeln seien schwer einzuhalten. Zudem hätten Kinder, Eltern und Betreuer für die Spielangebote in Gruppen eingeteilt werden müssen. Gemeinsames Spielen wäre also nur in Kleingruppen und mit zeitlichen Einschränkungen möglich gewesen. Die Regeln und nicht der Spaß hätten die Veranstaltung dominiert, betonen die Organisatoren. Deshalb hat sich die Kreisverwaltung in Abstimmung mit dem Kreisjugendring dazu entschieden, den Kinder- und Familientag in diesem Jahr zu pausieren.