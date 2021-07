Käserei-Café in Sindolsheim wird ab 9. Juli eingeweiht

Sindolsheim. Die letzten Arbeiten an der neuen Außenterrasse, das Anlegen von neuen Parkplätzen und dem barrierefreien Zugang zum Käserei-Café an der Kirchenkäserei Sindolsheim wurden durch die Firma Willnauer Gartengestaltung aus Weinheim beendet.

Es ist eine Einweihungswoche geplant die am Freitag, 9. Juli, von 17 bis 20 Uhr mit einem Eröffnungsabend mit Ehrengästen beginnt. Am Samstag, 10. Juli, ist von 9 bis 13 Uhr ein Brunch angesagt. Von 14 bis 19 Uhr ist das Käserei-Café wieder geöffnet.

Am Sonntag, 11. Juli, findet von 11.30 Uhr bis 19 Uhr ein Grillfest statt. Die Festwoche geht am Dienstag 13. Juli, mit einem Frühstück von 6.30 Uhr bis 11 Uhr weiter am gleichen Tag gibt es von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr das Angebot Käse und Wein. Am Mittwoch, 14. Juli, steht von 16 Uhr bis 21.30 Uhr das Thema „Kochen mit Käse“ auf dem Programm und am Donnerstag, 15. Juli kann man von 9 bis 18 Uhr selbst einmal richtig Käse machen. Ein kulinarisches Event findet am Freitag. 16. Juli, vom 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt. Am Samstag ist von 9 Uhr bis 13 Uhr nochmals ein Brunch angesagt und am Nachmittag lädt ab 14 Uhr erneut das Käserei-Café zu einem Besuch ein. Da die Platzzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung unter Telefon, 06295/9296688, 0175/5557411 oder per Mail an: anmeldung@kirchenkäserei.de gebeten. F