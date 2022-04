Jubiläumsfest für 29. Mai geplant

Bronnacker. Zur ersten Sitzung im neuen Jahr traf sich der Ortschaftsrat Bronnacker mit Ortsvorsteherin Katrin Wölfel an der Spitze im Dorfgemeinschaftshaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Tagesordnung standen wichtige Punkte, wie die Durchführung des Jubiläumsfestes „50 Jahre Eingemeindung Rosenberg“, der Sachstand Heiz- und Jugendraum, die Verkehrsberuhigung in Bronnacker sowie die Umgestaltung des Dorfplatzes.

Ausgiebig wurde der erste Punkt, das gemeinsame Jubiläumsfest zur Eingemeindung beider Ortsteile Bronnacker und Rosenberg besprochen. Die Feier soll am Sonntag, 29. Mai, stattfinden. Nach Angaben der Ortsvorsteherin sei angedacht, dass es einen Gottesdienst mit anschließendem Frühstück auf dem Anwesen der Familie Thier geben soll. Ausrichter wird der Förderverein Bronnacker sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das geplante Theaterstück soll nach den jetzigen Planungen 15 Minuten dauern und im Bereich der Bushaltestelle aufgeführt werden. Die Einzelstücke, die in den einzelnen Teilgemeinden aufgeführt werden, ergeben zum Schluss ein vier Akte umfassendes Theaterstück, welches am Mittwoch zuvor für geladene Gäste aufgeführt werden soll.

Der Ortschaftsrat, so wurde beschlossen, bringt sich im Rahmen von Helfertätigkeiten bei den Abschlussfeierlichkeiten in Sindolsheim ein. Hierzu wird es einen Bus-Shuttle geben, der Personen, die nicht an der Wanderung mitlaufen können oder auch wollen, zu den verschiedenen Veranstaltungen in den anderen Teilgemeinden bringen wird.

„Alter“ Jugendtreff

Weiterer Punkt der Sitzung war die zukünftige Nutzung des „alten“ Jugendtreffs im Bürgerhaus. Es soll eine Ideensammlung für Veranstaltungen um die Nutzung der Räumlichkeiten stattfinden. Hierbei geht es darum, gemeinsame Projekte für die Einwohner als auch für Kinder und Jugendliche anzubieten. Man verständigte sich darauf, die Veranstaltungen im Rahmen eines allgemeinen Ortstreffs für alle Bürger zu machen. Vor der Nutzung der Räumlichkeiten sind jedoch noch einige Arbeiten – wie Verlegung von Stromkabel, Verputzen und Streichen der Wände sowie eine Reinigungsaktion – zu erledigen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Arbeiten im Heiz- und Jugendraum

Ortsvorsteherin Wölfel gab dann einen Sachstandsbericht über den Zustand des Heiz- und Jugendraumes im Bürgerhaus. Im vorhandenen Heizraum ist die Bohrung für die Be - und Entlüftungsanlage zwischenzeitlich erfolgt, die neu eingezogene Wand muss noch verputzt und gestrichen werden. Die Einrichtung mit Herd, Schränken und Spüle muss allerdings noch geklärt werden.

Weiteres Thema war die „Verkehrsberuhigung“ im Ortsteil Bronnacker. Eine 30er-Zone kann nicht auf Kreis - und Ortsstraßen erfolgen, deshalb wäre eine solche nur in den Wohngebieten „Grober Acker“, „Elsbeerweg“ und „Am Hägacker“ möglich, so die Erläuterung von Bürgermeister Ralph Matousek. Nach Meinungen der Zuhörer und des Ortschaftsrats würde es aber hier keinen Sinn machen, da in den genannten Straßen nicht schnell gefahren wird und man sich die benötigten Schilder sparen kann. Im Ort wird es eine automatische Verkehrszählung geben, welche die Anzahl der Fahrzeuge sowie deren Geschwindigkeit aufnehmen wird. In diesem Zusammenhang sollen an den Ortseingängen selbstgemalte Schilder mit dem Hinweis auf spielende Kinder angebracht werden. Hierzu wird sich Ortsvorsteherin Katrin Wölfel mit den Einwohnern, die sich für die Erstellung und Gestaltung dieser Schilder gemeldet haben, in Verbindung setzen.

Der Dorfplatz am Dorfbrunnen soll umgestaltet werden. Bereits in der letzten Sitzung hatte sich das Gremium mit diesem Thema befasst und Angebote angefordert, die nun vorgestellt und erläutert wurden.

Die Angebote werden an Bürgermeister Ralph Matousek weitergeleitet, der sich diese ansehen möchte, um dann anschließend die weitere Vorgehensweise mit dem Ortschaftsrat zu besprechen.

Unter Punkt „Verschiedenes“ bat Ortschaftsrat Jürgen Gaukel die Ge-meinde die bestehenden Schlaglöcher an den Stellen am Park in Richtung Selch und an der Kreuzung in Richtung Merchingen nach der Hofeinfahrt zum Anwesen Gaukel zu sanieren, da diese Straßen auch als Radweg genutzt werden und somit ein erhöhtes Unfallrisiko darstellt.

Weiterhin wurde von Ortschaftsrat Willi Gamerdinger der in Bronnacker neu gegründete Verein vorgestellt, dessen Zweck die Förderung der tiergeschützten Therapie ist. Zum letzten Punkt „Bürgerfragestunde“ wurden keine Wünsche und Anregungen an den Ortschaftsrat gerichtet.