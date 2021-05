Im Biergarten bald den Käse genießen

Die Kirchenkäserei in Sindolsheim ist bald um eine Attraktion reicher. Momentan wird der Vorplatz in einen Biergarten verwandelt, der dann zum Verweilen einladen soll.

Sindolsheim. Die Kirchenkäserei Sindolsheim bereitet sich auf die Zeit nach der Corona-Pandemie vor und hofft, falls es die Beschränkungen zulassen, dass „Käserei-Café“ bald wieder öffnen zu können. Momentan sind die Stühle dort noch hochgestellt. Der Vorstand würde sich freuen, wenn sich die Situation bald ändern würde.

In den nächsten Wochen wird die Kirchenkäserei, in welcher derzeit kräftig produziert wird, um eine weitere Attraktion reicher sein. Denn momentan wird der Vorplatz, welcher zwei Jahre brach lag, durch die Firma Willnauer Gartengestaltung (Weinheim) neu hergerichtet. Auch einen neuen Zugang zum Café wird es geben.

Aus den historischen Steinen des ehemaligen Rosenberger Bahnhofes wird eine fast zehn Meter lange Begrenzungsmauer zur Straße aufgebaut. Darauf wird dann eine besondere Schotterschicht aufgebracht, so dass ein kleiner Biergarten entsteht, der unter einem Baum beziehungsweise unter einem Sonnenschirm zum Verweilen der einlädt, wie Ursula Krauth sagte. Neben einem Bier kann natürlich auch gevespert und die schmackhaften Käsespezialitäten genossen werden.

Vier neue Parkplätze

Angrenzend an die Terrasse werden vier neue Parkplätze geschaffen. Eine Ladestation für E-Bikes, gesponsert von den Stadtwerken aus Walldürn, wird dort ebenfalls entstehen. So können Radler aus der umliegenden Region einen „Einkehrschwung“ im Café machen. Wann die jetzt begonnenen Arbeiten abgeschlossen werden, konnte Ursula Krauth allerdings noch nicht sagen. In jedem Fall wird dann ein Einweihungsfest geplant. Die entstandenen Baukosten werden durch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum gefördert.

Die Kirchenkäserei bietet der Bevölkerung leckere Gerichte an. Die Speisen werden selbst zubereitet. Die Höhepunkte im Monat Mai stehen bereits fest: Am Samstag, 8. Mai, wird „Schnell gekocht“. Es gibt Käsemaultaschen mit Tomatensauce oder Zwiebelmarmelade. Am Samstag, 15. Mai, wird Käse-Lauch-Suppe mit Schmand serviert. Am 19. Mai kommen Grillkäsespieße mit Zucchini, Aubergine und Kräuterpesto auf den Grill und am 22. Mai gibt es mit „Cheesecake“ im Becher mit Sauerkirschen etwas Süßes. Die Gerichte werden in gekühltem Zustand verkauft. Diese müssen lediglich erwärmt werden und sind verzehrfertig. Die verschiedenen Menüs müssen allerdings vorbestellt werden.

