Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erste Warnstreikrunde IG Metall: Warnstreik nicht zu überhören

In einer ersten Warnstreikrunde hat die IG Metall gestern in Rosenberg beim Automobilzulieferer Magna PT, ehemals Getrag, und in Hardheim bei der Firma Grammer Aktionen gestartet.