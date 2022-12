Hörgenuss mit viel Besinnlichem

Sindolsheim. Ein besinnliches vorweihnachtliches Konzert des ökumenischen Gospelchores fand in Rosenberg statt. Die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Bezirkskantor Park boten den Zuhörern einen besonderen Hörgenuss.

Das Programm für diesen Abend umfasste Gospelsongs und „Neue geistliche Lieder“ aus dem neuen Anhang zum evangelischen Gesangbuch. Zu jedem Lied wurden Gedanken zur Erläuterung von verschiedenen Sängerinnen und Sänger vorgetragen. Mit dem einstündigen Programm mit stimmungsvollen, aber auch besinnlichen Lieder wurde in der Sindolsheimer Dorfkirche eine ganz besondere besinnliche Atmosphäre geschaffen.

Mit dem ersten Lied, „Stille vor dir mein Vater“, mit folgenden Gedanken wurde es angekündigt. Es folgte „Herr ich komme zu dir“, mit dem Inhalt Herr ich komme zur und ich steh vor dir so wie ich bin. Der Abschluss des ersten Blocks bildete „Du hast Erbarmen“. Das Lied besingt Gott, der sich unser erbarmt, der uns in Treue und Geduld beisteht.

Der zweite Teil startete mit dem Gospel „Come into his presence, Kommt in Gottes Nähe, singt dem Herrn ein Lied“. Lasst fröhlich eure Stimmen erklingen für den König der Könige. Es folgte das Sehnsuchts-Kyrie, Wie der Titel schon sagt ist das Lied von Sehnsucht getragen. „Kyrie, Kyrie eleison. Gott du weißt, ich sehne mich nach Leben, das nur du geben kannst. Herr ich rufe zu dir.“

Ein Lied, das die Verheißung des Propheten Jesaja besingt. Wenn der Herr am Ende der Zeit kommt, wird er Leid und Not beenden und uns sein allumfassendes Heil bringen. Schon jetzt ist anfanghaft dieses Heilwirken Gottes an uns erfahrbar. Diese Worte waren die Einführung zur Lesung aus Jesaja 35 1 - 6a und 10 und dem sich anschließenden Lied, Blinde werden sehen „Lahme werden gehen“.

Mit dem Gospel „Create in me a clean heart o God“ begann der letzte Teil des Konzerts. Der Inhalt des Lieds geht darum: „Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Bittend fas drängend wird dieser Wunsch immer wieder neu im Gebet Gott vorgetragen. Verstoß mich nicht von deiner Gegenwart. Hab Erbarmen mit mir. Unsere Hilfe ist im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn ich unten bin, ziehst du mich wieder hoch. Du bist mein Retter. Du bist meine Hilfe. Dir singe ich und kann nicht aufhören war der Inhalt von Our Help is in the Name of the Lord.“ Die Adventszeit lenkt den Blick auf Maria, die Mutter Jesu. Sie durfte der Welt Jesus schenken, dafür danken die Christen.

Mit einem Bericht von Chorleiter Park endete dieser Teil. Er bedankte sich bei den Zuhörern für ihr Kommen, bei den Sängerinnen und Sänger, die dieses Konzert unbedingt aufführen wollten und wies auch auf die Coronabedingten Schwierigkeiten für die Proben hin. Ein wichtiger Hinweis war auch, dass Interessierte nach der Weihnachtspause, am Mittwoch, 11. Januar ins Sindolsheimer Gemeindehaus kommen können. Probenbeginn ist um 20 Uhr. Nach einem Dank des Chores an Herrn Park sprach Pfarrerin Bereswill für alle den Segen. Daraufhin folgte das Schlusslied Schalom, Schalom, der Herr segne uns.

Nach lang anhaltenden Applaus und Zugabe Rufen wurde nochmals zum Abschluss Created in me a clean heart o God gesungen. tra