Hochwasserschutz verbessert

Sindolsheim. In den letzten Wochen wurden durch die bauausführende Firma Mackmull die Bauarbeiten für die Erhöhung des innerörtlichen Hochwasserschutzes in der Ortslage von Sindolsheim ausgeführt. Gestartet wurde mit den Betonarbeiten, um die bestehende L-Steinmauer um 15 bis 25 Zentimeter zu erhöhen. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch ökologische Verbesserungen am Gewässer innerhalb der Ortslage vorgenommen. Mit dem Einbau von Wurzelstöcken oder Störsteinen soll das Gewässer aufgewertet werden, um dabei vor allem die Lebenslagen für den Fischbestand zu verbessern. An den anderen L-Steinmauern kommt als Hochwasserschutz ein Stahlblech in verschiedenen Höhen zur Ausführung, welches im Moment gefertigt wird. Ebenso ist das erforderliche Dammbalkensystem in Produktion. Die Baukosten belaufen sich auf rund 80 000 Euro. Bild: Helmut Frodl

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1