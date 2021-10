Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Beim Historikertag - Gerade Konfessionsstreitigkeiten im Bauland noch weitgehend unerforscht / Diskussionsrunden und Führungen am Nachmittag Historikertag: Ritter, Reformation und Rosenberg

„Tauchen Sie heute ein in Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges in unserem schönen Ort Sindolsheim!“, so die Begrüßungsworte des Rosenberger Bürgermeisters Ralph Matousek beim Historikertag.