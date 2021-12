Hirschlandens Senioren wurden mit 60 Sternen überrascht

Hirschlanden. Traditionell werden die älteren Menschen des Dorfes am dritten Advent von der Ortschaftsverwaltung und der Kirchengemeinde eingeladen, um gemeinsam eine Bilderschau anzuschauen, Geschichten zu hören, zu singen und die Geselligkeit bei Essen und Trinken zu pflegen. Die Corona-Pandemie macht dies auch in diesem Jahr unmöglich.

Jährlich basteln Ehrenamtliche für diese Veranstaltung kleine Geschenke. Dies wollte die Organisatorin Gerda Herrmann auch in diesem Jahr fortführen, um die Verbundenheit und Solidarität der Dorfgemeinschaft mit den Senioren zu dokumentieren.

Mit Maske und Abstand gebastelt

So trafen sich im Gemeinschaftshaus sechs Frauen, um 60 großformatige Adventssterne zu basteln – coronagerecht, alle geimpft und mit Maske, die nur für das Foto abgenommen wurde. Beteiligt waren Andrea Herrmann, Gerda Herrmann, Marita Lauer, Tanja Müller, Brigitte Bernhardt und Birgit Link. Die Materialkosten wurden von der evangelischen Kirchengemeinde und der Ortschaftsverwaltung Hirschlanden übernommen. Die Sterne stehen als Symbol der Hoffnung in dunklen Zeiten und werden von den Bastlerinnen in diesen Tagen allen Senioren an die Haustüre gebracht.