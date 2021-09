Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Hirschlanden - Cassia Schorr sortiert Bücher und Medien in die neuen Regale ein / Zusammenarbeit mit den Grundschulen und Kindergärten der Umgebung Hirschlanden: Dorf-Mediathek öffnet am 3. Oktober

Die Dorf-Mediathek von Hirschlanden ist in das neue evangelische Gemeindehaus umgezogen und soll am Sonntag, 3. Oktober, offiziell eröffnet werden. Mit Leidenschaft sortiert Cassia Schorr die Bücher und Medien in die neuen Regale.