„Herschlanner“ Motivator

Hirschlanden. Das war schon eine ganz besondere Feier, die da am Montagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Hirschlanden stattfand. Ortsvorsteher Martin Herrmann hatte anlässlich seines 60. Geburtstags rund 70 Personen dorthin eingeladen. „Es waren nicht nur Freunde, sondern vor allem Menschen, die sich in den vergangenen 30 Jahren um den Ort Hirschlanden verdient gemacht haben“, erklärte das Geburtstagskind. So waren auch der ehemalige Dekan Hans-Martin Leichle und der Autor des Heimatbuches Bernd Fischer gekommen. Auch waren alle Vereinsvorstände des Ortes eingeladen.

Neben Rosenberg Bürgermeister Ralph Matousek stellte auch Landrat Dr. Achim Brötel die Verdienste von Martin Herrmann heraus. Er sagte: „Danke für viele Jahres öffentliches und ehrenamtliches Engagement.“ In seiner Zeit als Gemeinderat von Rosenberg und Ortsvorsteher von Hirschlanden (seit 1994) habe er das Dorf wie kaum ein anderer geprägt. Viele Beispiele zählte das Oberhaupt des Neckar-Odenwald-Kreises auf – darunter den Bau des Dorfgemeinschaftshauses, in das die Hirschlander Bevölkerung „sagenhafte 10 700 Stunden freiwillige Eigenleistung eingebracht hat“. Nicht zuletzt habe Herrmanns Errungenschaft „das Hirschbräu“ den Gemeinschaftsgeist im Ort beflügelt.

Der gemütliche Teil schloss sich bis weit in den Abend an. Und bei den vielen kleinen und großen Anekdoten wurde viel gelacht und letztlich auch feste gefeiert. „Man wird nur einmal 60“, sagte Martin Herrmann.

Dem Ehrenamt verschrieben

Der Jubilar ist ein echter „Herschlanner“. Er wurde am 26. September 1962 in Bad Mergentheim geboren, und ist in Hirschlanden aufgewachsen. Sein erstes Schuljahr verbrachte er noch in der dörflichen Grundschule, wechselte dann in die Schule nach Rosenberg, und später in die Realschule Osterburken, wo er die mittlere Reife ablegte und machte dann im Wirtschaftsgymnasium in Tauberbischofsheim das Abitur. Danach studierte er Volkswirtschaft in Würzburg. Der Diplom Volkswirt ist heute Pressereferent und Leiter der Zeitschriften Redaktion der AOK Bezirksdirektion Heilbronn-Franken und Mitarbeiter im Compart-Verlag in Berlin.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit hat er sich schon früh dem Ehrenamt und der Kommunalpolitik verschrieben. Seit 1994 ist er Ortsvorsteher von Hirschlanden, das sich in dieser Zeit hervorragend entwickelte. Er war zudem Mitorganisator der vielen unvergesslichen Dorffeste. Parallel zum Bau des Jugendhauses in der Schafscheune gab es weitere Projekte wie die komplette Sanierung des Kindergartens, die Sanierung der Spielplätze, der Bau der Wasserentnahmestelle und der Umbau und die Sanierung des alten Rathauses zum Museum mit Brauerei und Gaststätte.

Martin Herrmann war bei all diesen Projekten stets die entscheidende Triebfelder und Organisator, die auch alle eine Erfolgsgeschichte wurden. Er ging stets voraus half mit, und viele fleißige Helferinnen und Helfer des Dorfes folgten ihm. So gab es bereits 2002 den Landespreis für die vorbildliche kommunale Bürgeraktion für das Jugendhaus in Hirschlanden, und den Bundespreis mit einem Empfang beim damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Auch der Museumsverein sowie insbesondere das „Hirschbräu“ tragen seine Handschrift denn er ließ sich auch zum Braumeister ausbilden. Dafür gab es den Landespreis für vorbildliche Bürgeraktion im Jahre 2010 und es wurde gleichzeitig ein Leuchtturmprojekt des Landes Baden-Württemberg in Europa und hierfür durfte Ortsvorsteher Herrmann am Empfang von Ministerpräsident Mappus in Brüssel 2011 teilnehmen, wovon die Politiker beeindruckt waren.

2013 gab es bereits einen weiteren Erfolg, denn der SWR wählte die Dorfgaststätte als Beste in Baden-Württemberg aus. Die Erfolge gingen weiter: Im Jahre 2015 wurde Hirschlanden Kreissieger „Unser Dorf hat Zukunft“, Landessieger in 2015 und bekam ein Jahr später die Silbermedaille beim Bundeswettbewerb 2017. Bei all diesen Erfolgen trug Martin Herrmann seinen maßgeblichen Anteil dazu bei, der von der Einwohnerschaft des Dorfes stets unterstützt wurde. Mit zum Höhepunkt seiner ehrenamtlichen Arbeit gehörte auch die Organisation des Heimatfestes „900 Jahre Hirschlanden“, die Herausgabe des Heimatbuches 1992, die Organisation vom mehr als 50 Ausstellungen sowie viele Dorf- und Festabende.

Durch diese vielen Veranstaltungen hat das kleine Dorf im Bauland einen überregionalen Bekanntheitsgrad erlangt. Herrmann hat noch weitere ehrenamtliche Funktionen. So war er vier Jahre lang Vorstandsmitglied im Jugendhaus Hirschlanden, vier Jahre Vorsitzender der evangelischen Bezirksjugend Boxberg, 18 Jahre Vorsitzender des Kulturvereins, seitdem Ehrenvorsitzender. Seit 15 Jahren ist er Vorsitzender des Museumsvereins Hirschlanden und seit 14 Jahren Projektleiter von „Hirschbräu“. Dem Aufsichtsrat der Volksbank Kirnau gehörte er insgesamt 18 Jahre an und sechs Jahre war er stellvertretender und zehn Jahre Kreisvorsitzender des deutschen Journalistenverbandes. Seine journalistische Tätigkeit sahen und sehen die Leser der Fränkischen Nachrichten fast wöchentlich – seit Jahrzehnten ist „her“ als zuverlässiger Sportfotograf auf den Plätzen der Region unterwegs. Geschrieben hat er indes auch.

Für seine unermüdlichen Verdienste um das Ehrenamt wurde der Jubilar mit der Goldenen Ehrennadel und der Verdienstnadel des Gemeindetages sowie der Verdienstnadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Seine Heimat lag Martin Herrmann immer am Herzen, für die er sich in besonderer Weise einsetzte. Noch heute sprüht er vor Energie, Umtriebigkeit und Kreativität. Seine Wertschätzung im Dorf ist überaus hoch und ist auch mit den vielen Aktivitäten zum Wohle der Bürgerschaft begründet. Besonders ist ihm auch sein Engagement für den Kindergarten hoch anzurechnen. Er hat immer für den Erhalt gekämpft. So wurde ein neues Konzept „Tierpädagogik“ entwickelt das den Fortbestand der Einrichtung sehr erfolgreich sicherte.

Engagiert fürs Heimatbuch

Im vergangenen Jahr wurde ein neues Projekt angegangen, das derzeit in der Umsetzung ist um die Außenanlage neu zu gestalten. Auch am Umbau des Feuerwehrgerätehauses war Herrmann maßgeblich beteiligt und unter den Feuerwehrkameraden ist dadurch ein neues „Wir-Gefühl“ entstanden. Er hat die Bevölkerung stets motiviert, begeistert und zum Mitmachen eingeladen, hierzu ist ein langer Atem notwendig, den Martin Herrmann immer hatte, was auch das neue Heimatbuch zeigt an dessen Erstellung er maßgeblich beteiligte und viele Stunden damit verbrachte, denn sechs Jahre wurde an diesem aus mehr als 900 Seiten umfassenden bedeutenden Werk die Geschichte der eigenen Heimat aufgearbeitet. Martin Herrmann war in vielen Jahren der Motor der Dorfgemeinschaft.

In den Ruhestand wird er aber noch nicht gehen. Wenn auch die Corona-Pandemie die geplanten Aktivitäten und Aktionen in den vergangenen beiden Jahren „bremste“ wird es einen Neuanfang im Dorf geben, denn die Brauereigaststätte wird demnächst wieder öffnen. Sicherlich wird Hirschlanden in den nächsten Jahren unter seiner Regie noch weitere Projekte angehen.