Herbstmarkt bei strahlendem Sonnenschein

Sindolsheim. Die „Singelscher“ halten an ihrer mehr als 430-jährigen Tradition fest: An einem goldenen Oktobertag fand der traditionelle Herbstmarkt in der historischen Marktstraße statt. Das Marktrecht, welches besagt, dass jedes Jahr ein solcher Markt abhalten werden darf, geht auf einen Brief von Steffen Rüdt von Bödigheim zurück, der sich 1585 an den damaligen Kaiser Rudolf II wandte, um die Erlaubnis zur Abhaltung eines Frühjahrs- und eines Herbstmarktes in Sindolsheim zu erlangen. Nach Prüfung der Bedürfnisse vor Ort gab der Kaiser dieser Bitte statt.

Bei Sonnenschein nahmen dieses Mal überaus viele Besucher an dem bunten Markt teil. Zahlreiche Händler hatten ihre Verkaufsstände aufgebaut – und boten ein reichhaltiges Angebot an.

Die Damenturnabteilung hatte im Feuerwehrgerätehaus wieder ihr „Verwöhncafe“ aufgebaut, welches zur Kaffeezeit zum Verweilen einlud. Dort hab es auch ein Vesper.

Ortsvorsteher Jürgen Fuchs freute der gute Besuch dieser Veranstaltung. Er bedankte sich bei den Anliegern der Marktstraße für ihr Verständnis. Nur gemeinsam könne man die Markttradition im Ort weiterleben lassen. F