Heiraten kann man weiterhin in Rosenberg

Rosenberg. Die Gemeinde Rosenberg möchte zukünftig mit der Stadt Osterburken einen einheitlichen Standesamtsbezirk bilden, der später auf dem Gemeindeverwaltungsverband übertragen wird bilden und geht somit einen neuen Weg in die Zukunft. Wie der Bürgermeister in seinen Erläuterungen sagte, gestalten sich die Anforderungen im Standesamtswesen in den vergangenen Jahren immer umfangreicher. Grundsätzlich hat jede Gemeinde mindestens zwei vollausgebildete Standesbeamten vorzuhalten.

Diese Vorschrift könne die Gemeinde nicht einhalten, daher bestehe Handlungsbedarf. Vor diesem Hintergrund hätten die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes Osterburken-Ravenstein-Rosenberg (GVV) bereits 2020 erste Gespräche geführt, ob ein gemeinsamer Standesamtsbezirk mit Sitz in Osterburken möglich ist.

Gespräche dazu fanden auch mit der Standesamtsaufsicht und dem Kommunalamt statt. Daher haben sich die Verwaltungen der Gemeinde Rosenberg und der Stadt Osterburken grundsätzlich dafür entschieden, ihre Kapazitäten in diesen Gebieten zu bündeln und diese zentral auf den Gemeindeverwaltungsverband zu übertragen. Erfüllungsgemeinde wird die Stadt Osterburken sein, die mehrere Standesbeamten mit langjähriger Erfahrung beschäftigt.

Mit diesem Zusammenschluss und aufgrund der Personalsituation, so der Bürgermeister, gehe letztendlich ein höherer Spezialisierungsgrad, aber auch eine bessere Vertretungsmöglichkeit einher.

Der Sitzungssaal im Rathaus Rosenberg soll weiterhin als Trauzimmer verwendet werden, so dass auf Wunsch auch weiterhin Eheschließungen in Rosenberg erfolgen können.

Nach der Übertragung auf den Verband ist ein neuer, einheitlicher Standesamtsbezirk zu gründen. Die Verwaltung schlägt hier „Osterburken“ als neue Bezeichnung vor, wozu auch die Fachaufsicht des Landratsamtes bereits ihre Zustimmung gab.

Die Kosten sollen in der Verbandssatzung geregelt werden. Die bisherigen Aufwendungen der Gemeinde im Standesamtswesen belaufen sich auf rund 12 000 Euro pro Jahr. Nach einer Wortmeldung beschloss der Gemeinderat, die Aufgabe des Personenstandswesens zum 1. Januar 2022 auf den Gemeindeverwaltungsverband Osterburken-Ravenstein-Rosenberg zu übertragen.

Zum selben Datum erfolgt die Auflösung des bestehenden Standesamtsbezirks. Danach wird der Neugründung eines gemeinsamen, einheitlichen Standesamtsbezirks mit der Bezeichnung „Osterburken“ zugestimmt.

Kräfte bündeln, wo es geht

Für die Gemeinde ist die Bildung eines solchen Standesamtsbezirks sinnvoll, sagte der Bürgermeister. „Es gilt, künftig die Kräfte zu bündeln, wo es möglich ist.“ F