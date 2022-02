Die Gemeinde Rosenberg hat zehn Brücken und fünf Stege im Gemeindegebiet in der Verantwortung, die nach dem Straßengesetz und der DIN 1067 einer regelmäßigen Überwachung unterliegen. Hierbei hat nach bauaufsichtlichen Vorgaben alle sechs Jahre eine Hauptprüfung stattzufinden, sowie nach drei Jahren eine erweiterte Sichtprüfung, so die Erläuterungen bei der Sitzung des Gemeinderates in der

...