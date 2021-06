Grünes Licht für beide Solarparks

Hirschlanden. Der Gemeinderat gab in seiner Sitzung am Dienstagabend „grünes Licht“ für den Bau der beiden geplanten Solarparks „Gretenhecken“ und „Kudacher Weg“ auf Gemarkung Sindolsheim. In der letzten Sitzung Anfang des Monats hatte das Gremium die beiden Punkte noch vertragt, um die Meinung des Sindolsheimer Ortschaftsrat einzuholen. Jetzt hat auch dieser den beiden Solarparks zugestimmt. Bürgermeister Ralph Matousek begrüßte nach dem Fußballspiel vier interessierte Zuhörer und „pfiff“ die Sitzung,, die elf Punkte umfasste, bereits nach einer „Halbzeit“ ab.

Punkte wurden abgesetzt

Erneut befasste sich der Gemeinderat mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der beiden Solarparks „Gretenhecken“ und „Kudacher Weg“ auf Gemarkung Sindolsheim. Wie Bürgermeister Matousek eingangs ausführte, wurden beide Punkt in der letzten Sitzung abgesetzt, da noch kein Meinungsbild des Ortschaftsrates vorlag.

Stefan Wresch von der EnBW Solar stellte das Vorhaben in der Sitzung des Sindolsheimer Gremiums erneut vor. Wie Ortsvorsteher Jürgen Fuchs sagte, habe sich der Ortschaftsrat mit dem Thema befasst und es gab grundsätzlich keine negative Äußerungen zu beiden Anlagen.

Kriterien beachten

Die beiden Photovoltaikanlagen dürfen somit unter der Einhaltung der vom Gemeinderat vorgegebenen Kriterien errichtet werden. Er wies aber auch darauf hin, dass im Ortsteil Sindolsheim keine weitere Anlage mehr errichtet werden darf, da man hier die vorgegebene Fläche von 20 Hektar erreicht habe. Auch aus der Sindolsheimer Bevölkerung gab es keine negativen Äußerungen und Gegenstimmen zu diesen beiden Projekten.

Bürgermeister Matousek bezeichnete die Beschlüsse als ein klares Votum des Ortschaftsrates. Lucas Gräf, Ingenieur für Raumplanung vom Büro Gutschker und Donges aus Odenheim stellte die beiden Bauvorhaben erneut vor und betonte, dass man sich bei der Planung und Ausführung auf zwei eigenständige Bebauungspläne entschieden habe, die zur Realisierung notwendig sind. Er stellte das weitere Prozedere des Planungsverfahrens vor.

Nach seinen Ausführungen beschloss der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss, billigte den Vorentwurf und die Freigabe für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Empfehlung zur Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren durch den Gemeindeverwaltungsverband Osterburken zu. „Mit der dringend notwendigen Sanierung der Friedhofsmauer im Ortsteil Rosenberg kann man nicht länger warten“, sagte Bürgermeister Ralph Matousek bei der Vorstellung des nächsten Punktes.

Für die Sanierung wurde vonseiten der Gemeindeverwaltung zwei Zuwendungsanträge gestellt und gleichzeitig ein vorzeitiger Baubeginn beantragt. In der Zwischenzeit liegt der Gemeinde die Bewilligung aus Mitteln des Denkmalschutzes vor. Der preisgünstigste Anbieter war die Firma SJR Spezialbau GmbH aus Polenz zum Angebotspreis von 69 823 Euro.

Die Sanierung der Friedhofsmauer wird aus Erlösen der staatlichen Toto und Lotto Baden-Württemberg gefördert. Der Gemeinderat vergab den Auftrag einstimmig. F