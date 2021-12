Großes Lob für vorbildlichen Einsatz über 28 Jahre

Hirschlanden. Die Jahresabschlusssitzung des Ortschaftsrates im Dorfgemeinschaftshaus bildete den würdigen Rahmen, um Hallenwart und Grünpfleger Helmut Knobloch nach vielen Jahren seiner Tätigkeit aus seinem Dienst zu verabschieden.

Wie Ortsvorsteher Martin Herrmann in seiner Laudatio sagte, habe Helmut Knobloch vor wenigen Wochen Bürgermeister Ralph Matousek gebeten, dass er aus Altersgründen zum Jahreswechsel sein Amt als verantwortlicher Grünpfleger des Dorfes und als Hallenwart aufgeben möchte. Diesem Wunsch von Helmut Knobloch wolle man in dieser Sitzung entsprechen. Er habe, häufig unterstützt von seiner Frau Friedlinde, seit dem Jahr 1993, also seit 28 Jahren die Grünanlagen des Friedhofs und des Kindergartens vorbildlich gepflegt, sich um Pflanzungen und Sauberkeit gekümmert.

Seit 2002 war er zudem Hausmeister im Gemeinschaftshaus. Er hat dieses Amt, wie Herrmann sagte, mit sehr viel Einsatz und Herzblut ausgeübt. Ihm war stets daran gelegen, dass das Gebäude nach Veranstaltungen perfekt sauber war und eventuelle Schäden unmittelbar beseitigt wurden. Mit einem solchen Einsatz mache man sich nicht nur Freunde. Doch davon habe sich Helmut Knobloch nicht beeinflussen lassen.

Er habe immer das Bestmögliche für das Gebäude geleistet und kompromisslos einen geraden Kurs gewählt. „Ihm haben wir es maßgeblich zu verdanken, dass dieses Gemeinschaftshaus auch nach mehr als 25 Jahren Betrieb noch immer in einem sehr guten Zustand ist“, so Herrmann und sprach dafür seinen besonderen Dank aus.

Angenehme Zusammenarbeit

Es sei bei Knoblochs Tätigkeit als Grünpfleger zudem hervorzuheben, dass neben den bezahlten Arbeiten die Familie Knobloch auch ehrenamtliche Einsätze ausgeführt habe, wofür der Ortsvorsteher ebenfalls dankte. Als kleines Zeichen der Anerkennung überreichte er neben einem Weinpräsent auch ein Foto mit Widmung. Bürgermeister Ralph Matousek schloss sich den Dankesworten für das beispielhafte Engagement auch im Namen der Gemeinde an. „Die Zusammenarbeit immer sehr angenehm.“

Kindergartenleiterin Jennifer Kaufmann bedankte sich beim Ehepaar Knobloch für die vielfältige Arbeit im Kindergarten. Sowohl das Team als auch die Kinder würden Helmut und Friedlinde Knobloch sehr vermissen, da auch schon Freundschaften entstanden seien. Viele tolle Jahre habe man gemeinsam gearbeitet. „Er kam immer, wenn er gerufen wurde, um auch kleine Reparaturen durchzuführen.“ Die Kinder, so Jennifer Kaufmann, werden noch persönlich ein Geschenk überreichen. Helmut Knobloch bedankte sich für die „lieben und netten“ Worte. Er habe die Arbeiten gerne gemacht. 28 Jahre war er in der Grünpflege tätig und im Gemeinschaftshaus, das er immer als sein zweites zu Hause angesehen hat, waren es 19 Jahre. „Wir wandern nicht aus“, meinte Helmut Knobloch und sagte zu, das im Friedhof befindliche Massengrab für die verstorbenen Soldaten aus dem Weltkrieg weiter ehrenamtlich zu pflegen. Auch wenn im Kindergarten etwas zu tun sei, „braucht mich Jenny nur anrufen, der Helmut kommt“. F