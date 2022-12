Großes Engagement gewürdigt

Rosenberg. Mit dem Wettbewerb „Danke Schiri“ ehrte der Deutsche Fußball-Bund, der Badische Fußballverband, die Schiedsrichtervereinigung Buchen und der bundesweite Partner „Das Örtliche“ auch in diesem Jahr wieder besonders engagierte Schiedsrichter, die nicht nur auf dem Fußballplatz unermüdliches Engagement erbringen, sondern sich auch darüber hinaus für das Schiedsrichterwesen einsetzen und Verantwortung übernehmen. Im Rahmen des C-Junioren Hallenkreisturniers in der Arno-Hagenbuch Sporthalle Rosenberg diese besondere Ehrung statt.

Der Vorsitzende des Fußballkreises Buchen, Horst Saling sowie der Vorsitzende der Schiedsrichtervereinigung, Thomas Mistele nutzten die große Kulisse vor vielen „Fußballfans“ um den Geehrten ihre hohe Wertschätzung und den Dank für ihre Leistung, welche zu dieser bedeutenden Auszeichnung führte, auszudrücken.

In der Kategorie Frauen ehrt die SRVgg Buchen in diesem Jahr Luisa Behringer vom VfR Gommersdorf die, wie Horst Saling sagte, sich seit 2009 für die Schiedsrichtervereinigung Buchen engagiert. Sie ist jederzeit bereit auch kurzfristig angesetzte Spiele zu leiten und hat in dieser Zeit über 270 Spiele geleitet und über 100 Einsätze als Schiedsrichterassistentin absolviert. Es ist ihr zudem gelungen, auch ihren jüngeren Bruder für die „Schiedsrichterei“ zu begeistern und als Schiedsrichter zu gewinnen. Darüber hinaus unterstützt sie die Werbung neuer Schiedsrichter und betreibt dafür Werbung im Verein und Freundeskreis.

Oliver Ried vom TSV Rosenberg erhielt die Ehrung in der Kategorie „U 50“. Der Rosenberger ist seit dem 30. Juni 2017 Schiedsrichter und pfeift für den TSV Rosenberg. Bisher leitete er, so Thomas Mistele, der diese Ehrung vornahm, 122 Spiele als Schiedsrichter und 160 als Schiedsrichterassistent. Mistele lobte das besondere Engagement von Ried auch in der Schiedsrichtervereinigung, wo er zudem Mitglied der Schiedsrichtermannschaft ist und sich bei der Werbung neuer Schiedsrichter mit einbringt. Im Verein und im Freundeskreis ist er immer aktiv. Seine Teilnahme und Mitarbeit bei den Lehrgängen bezeichnete Mistele zudem als vorbildlich. Auch sein soziales Engagement ist bemerkenswert, indem er die Kinderbetreuung in der Grundschule übernimmt und Vertreter der jüngeren Generation ist. In diesem Jahr leitete er über 100 Spieleinsätze.

In der Kategorie „Ü 50“ ehrt die SRVgg Buchen Schiedsrichterobmann Thomas Mistele selbst. Diese Ehrung nahm der Fußballkreisvorsitzende vor. Thomas lebe für die Schiedsrichterei und den Spielbetrieb im Fußballkreis Buchen. Er ist nahezu 24 Stunden täglich erreichbar und ansprechbar. Er ist seit 2007 Schiedsrichter und habe in dieser Zeit fast 1000 Spiele geleitet und hatte über 100 Einsätze als Schieds-richterassistent, was für 15 Jahre eine herausragende Zahl von Spielleitungen darstellt. Zudem engagierte er sich schon sehr früh im Ausschuss der Kreisschiedsrichter.

Seit Anfang 2014 ist er Schiedsrichtereinteiler und seit Mai 2020 Vorsitzender der Kreisschiedsrich-tervereinigung. Darüber hinaus kümmert er sich in vielfältiger Weise um den Schiedsrichternachwuchs. Wie Saling abschließend sagte, ist Thomas Mistele an verantwortlicher Stelle der Schiedsrichtervereinigung Buchen nicht mehr wegzudenken. Er ist gar ihre Seele und deshalb hoffe man, dass er der Schiedsrichtervereinigung noch lange erhalten bleibt.

Sein Dank für das Engagement galt nicht nur ihm, sondern auch den beiden Geehrten Luisa Behringer und Oliver Ried, die er als große Vorbilder bezeichnete mit der Bitte ihre Tätigkeit auch weiterhin fortzusetzen.

