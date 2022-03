Große Kundenverbundenheit gezeigt

Rosenberg. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Turmzimmer der Volksbank Kirnau in Rosenberg wurde nach fast 44 Jahren erfolgreicher Tätigkeit Frau Christa Fahrmeier im Beisein von Vorstand, Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Bankvorstand Bernhard Eckert würdigte die Arbeitsleistung von Christa Fahrmeier und ging in seinen Ausführungen auf den beruflichen Werdegang in den vergangenen Jahrzehnten ein.

Christa Fahrmeier begann ihre Ausbildung zur Bankkauffrau am 1. August 1978 bei der Raiffeisenbank in Ahorn-Buch. Nach der Fusion mit der Genossenschaftsbank in Eubigheim 1982 war Fahrmeier in der Hauptstelle in Buch im Kundenservice und in der Buchhaltung tätig.

Nach der Fusion der Raiffeisenbank Ahorn mit der Volksbank Kirnau 1994 war Fahrmeier im Kundenservice und in der -beratung in Ahorn-Buch. Im Juli 1994 wurde ihr die Leitung der Bankstelle übertragen. Diese Aufgabe hat Christa Fahrmeier über 20 Jahre erfolgreich und mit großer Kundenverbundenheit ausgeführt. Im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabengebietes absolvierte sie verschiedene Seminare bei der Akademie und bei den Verbundpartnern. Seit Sommer 2015 ist die engagierte langjährige Mitarbeiterin auf eigenen Wunsch als Teilzeitkraft in Rechnungswesen, Buchhaltung und Zahlungsverkehr in der Hauptstelle Rosenberg tätig. In wenigen Tagen scheide mit Fahrmeier eine Mitarbeiterin mit langjähriger Berufserfahrung aus dem Hause aus.

Der Vorstand und das Führungs- und Mitarbeiterteam dankten Christa Fahrmeier für die geleistete Arbeit. Abschließend übergab der Vorstand eine Urkunde, einen Gutschein und einen Blumenstrauß mit dem Wunsch auf einen gesunden neuen Lebensabschnitt.