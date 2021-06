In der Ortschaftsratssitzung in Sindolsheim ging es erneut um die zwei geplanten Photovoltaikanlagen „Gretenhecken“ und „Kudacher Weg“.

Sindolsheim. Der Hauptpunkt in der Sitzung des Ortschaftsrates in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim war die erneute Beratung des geplanten Solarparks „Gretenhecken“ und „Kudacher Weg“, der nochmals ausgiebig besprochen wurde. Am Ende der Diskussion

...