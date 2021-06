Gleisverlauf am Bahnübergang in Rosenberg ändert sich

Rosenberg. Keine Beschlüsse fasste der Ortschaftsrat Rosenberg in seiner Sitzung im Bürgersaal des Rathauses. Auf der zehn Punkte umfassenden Tagesordnung standen neben der Verpflichtung von Nicky Schäfer als neues Mitglied des Gremiums hauptsächlich Informationen an die Bürger. Pascal Rückheim und Michael Fiedler berichteten außerdem über die Aktivitäten des DRK-Ortsvereins und der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Rosenberg.

Mit der Nachwahl von Nicky Schäfer ist der Ortschaftsrat wieder komplett. Nachdem das ehemalige Gremiumsmitglied Peter Beuschlein in der letzten Sitzung verabschiedet wurde (die FN berichteten), wurde Nicky Schäfer als „Nachrücker“ in den Ortschaftsrat aufgenommen. Schäfer betonte, dass es ihm eine Ehre sei, Rosenberg zukünftig vertreten und dienen zu dürfen. Er freue sich schon auf zahlreiche Projekte die man gemeinsam angehen und verwirklichen möchte.

Ende der Bauarbeiten 2025

Der Umbau des Bahnübergangs in Rosenberg war erneut Thema in dieser Sitzung. Bürgermeister Ralph Matousek erläuterte nochmals die beabsichtigte Baumaßnahme der Deutschen Bundesbahn, die bis zum Jahresende 2025 abgeschlossen sein soll. Im Zuge des Umbaus des bestehenden Stellwerkes in Osterburken mit moderner Technik solle der Gleisabschnitt von Osterburken nach Ahorn so umgebaut werden, dass beide Gleise in beiden Richtungen befahrbar sind. Am Bahnübergang in Rosenberg gehe das derzeit nicht. Die Erneuerung auf eine elektronische Ausführung bezifferte der Bürgermeister auf rund 400 000 Euro.

Im Zuge des Bauvorhabens sind auch am Bahnübergang erhebliche Veränderungen am Straßenverlauf, insbesondere für die Benutzung durch Lkw, erforderlich. So soll die Einfahrt zum Dörrhöferweg verbreitert und der dortige Gehweg um 2,5 Meter versetzt werden. Der Einmündungsbereich erhält, wie der Bürgermeister sagte, somit eine weitere Aufwertung. Um einen Meter versetzt werden muss auch der bestehende Gehweg am „Willi Götz Platz“.

Zudem wird in diesem Bereich für Fußgänger eine Möglichkeit geschaffen, dort die Bahngleise zu überqueren. Die Baukosten von nochmals rund 400 000 Euro teilen sich der Bund, die Bahn und das Land. Nun stellte sich auch die Frage wie es mit der Unterführung weitergeht, die seit vielen Jahren ungenutzt ist. „Das Problem wird derzeit mit der Bahn abgeklärt“, sagte Bürgermeister Matousek.

In seinem anschließenden Bericht stellte Pascal Rückheim vom DRK-Ortsverein Rosenberg die Arbeit des Vereins vor, in dem er hauptsächlich auf die Aktivitäten der Helfer-vor-Ort-Gruppe einging, die aus ehrenamtlich ausgebildeten Helfern der DRK-Bereitschaft besteht. Das Einsatzgebiet umfasst nicht nur die Gemeinde Rosenberg sondern auch Teilbereiche von Ravenstein und Ahorn. Die Arbeit der Gruppe wird vom Verein selbst finanziert. 2019 rückte die Gruppe zu rund 30 Einsätzen mit durchschnittlich zwei bis drei Helfern aus, so Rückheim. Im vergangenen Jahr stellte die Gruppe aber, bedingt durch die Corona-Pandemie, diesen Dienst ein, der nun langsam wieder anlaufe.

Vorstand Dirk Baumann informierte über die Arbeit des Jugendrotkreuzes. Wir er sagte, bestehen derzeit zwei Gruppen denen rund 20 Kinder angehörten. Während der Corona-Pandemie ruhte die Tätigkeit ebenfalls. „Die Kinder hoffen sehr, dass es bald wieder mit den Gruppenstunden beginnen kann, denn sie haben viel Spaß an der Arbeit“, sagte Baumann. Interessierte Personen, die gerne mitarbeiten möchten, können sich beim DRK-Vorstand melden, so Ortsvorsteher Sven Baumann.

Einen kurzen Einblick in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Rosenberg gab Michael Fiedler. Der Abteilung gehören derzeit 29 Feuerwehrleute, darunter zwei Feuerwehrfrauen an. Bis März vergangenen Jahres fanden Übungen statt. Danach war dies nicht mehr möglich. Man hoffe auch hier, dass man alsbald wieder mit den Aktivitäten beginnen könne. In diesem Jahr wurde die Wehr zu acht Einsätzen alarmiert. Über die Arbeit der örtlichen Jugendfeuerwehr berichtete Jan Schreiweis. Man arbeite zwischenzeitlich mit den Jugendwehren aus Hirschlanden und Sindolsheim zusammen. Besondere Erwähnung fand die durchgeführte Weihnachtsaktion im vergangenen Jahr, wo rund 85 Kinder mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk bedacht wurden.

Mitgliederzahlen rückläufig

In der momentanen Corona-Zeit ging der Mitgliederstand von bisher 34 auf 20 sehr stark zurück. So auch in Rosenberg, wo derzeit nur vier Kinder der Jugendfeuerwehr angehören. Auch er hoffe, dass bald wieder geübt und die Aktivitäten gesteigert werden können.

Ortsvorsteher Baumann gab unter dem Punkt „Verschiedenes“ noch bekannt, dass für den Dorfladen weitere freiwillige Helfer gesucht werden, die den geplanten und im Aufbau befindlichen Lieferservice im zweiten Halbjahr unterstützen. Am 26. Juni ist ab 14 Uhr eine große Aktion zum 50-jährigen Bestehen der Ortsteile Rosenberg und Bronnacker geplant. Symbolisch werden bunte Pfähle zwischen beiden Ortsteilen aufgestellt und in der Mitte soll ein Eichenbaum gepflanzt werden.

Die geplante Sitzung im Juli fällt aus, daher findet die nächste Sitzung am 7. Oktober statt.

Ein Bürger regte an, zu prüfen ob im Bereich des neuen Dorfladens eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer möglich ist, da es bei der teils unübersichtlichen Ausfahrt auf die Hauptstraße immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen komme. F