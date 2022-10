Rosenberg. Der Kindergarten „Arche“ Rosenberg hatte gleich drei gute Gründe zum Feiern: Am 2. Oktober nahmen die Kinder – gemeinsam mit ihren Familien, ihren Erzieherinnen und der Gemeinde – am Erntedankgottesdienst in der evangelischen Kirche teil.

Pfarrerin Bereswill zog mit den Kindern in die Kirche ein. Nach einer kurzen Begrüßung war die Spannung der Kinder groß, als Bereswill eine große Leinwand und den Beamer nutzte, um die Geschichte von „Frederik“ zu erzählen. „Frederik“ ist eine Maus, die nicht wie die anderen für den Wintervorrat Körner und Nüsse, sondern Sonnenstrahlen, Farben, Wörter und Erinnerungen sammelte. Nachdem die Kinder zum Dank für die reiche Ernte ihr Lied „Der Herbst, der Herbst, er zieht durchs Land“ gesungen hatten, leitete die Pfarrerin zum zweiten Grund des Feierns über: Sie und die Kirchengemeinde durften Leila Zinkel als neue Kindergartenleiterin offiziell ins Amt einführen.

Pfarrerin Bereswill (links) und die neue Leiterin des Kindergartens „Arche“, Leila Zinkel. © Pfarramt

Am Ende des Gottesdienstes durften drei Erzieherinnen (Tanja Vogel, Lydia Haag und Doris Schäfer) Glückwünsche für ihr Zehn-Jahr-Dienstjubiläum entgegennehmen.