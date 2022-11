Generationentreff voraussichtlich im Frühjahr fertig

Im Mittelpunkt der Sitzung des Ortschaftsrates Hirschlanden standen das geplante Biotop am Brückleinsweg, der Um - und Neubau am Kindergartengelände sowie die Situation der Bauplätze.

Hirschlanden. Ortsvorsteher Martin Herrmann informierte zunächst über das geplante Biotop am „Brücklesweg“ . Hier passe der alte Spruch: „Was lange währt wird endlich gut!“ denn der Bau des Feuchtbiotops als Ausgleichsmaßnahme für das Errichten von Windkrafträdern auf der Gemarkung von Hirschlanden verfüge über eine fünfjährige Geschichte. Der Ortschaftsrat hatte von Anfang an darauf gedrängt, dass die Ausgleichszahlungen in Höhe von 100 000 Euro für ein Biotop im Ort verwendet werden sollten und nicht für ein Projekt in weiter Ferne. Nachdem sich zunächst der Erwerb der notwendigen Grundstücke als schwierig erwiesen hatte, verzögerten sich immer wieder Planung und Ausschreibung. Jetzt kann Vollzug gemeldet werden, denn die zwischenzeitlich begonnenen Erdarbeiten sind abgeschlossen. Nun steht die Bepflanzung an.

Refugium für Amphibien

Über das zukünftige Aussehen informierte der zuständige Planer Uwe Neubauer, der einige Bilder und Drohnenaufnahmen zu der Baumaßnahme zeigte. Die Einsaat müsse noch erfolgen. Auch wenn es Jahre gedauert habe, dieses Projekt umzusetzen, sagte der Ortsvorsteher, habe sich der lange Atem doch gelohnt. Denn er sei überzeugt davon, dass dieses Refugium für Amphibien von großem Nutzen sein werde.

Der Um - und Neubau am Kindergartengelände war ein weiterer Punkt. Wie Herrmann erläuterte, wollte man auch für dieses Projekt die Fertigstellung verkünden. Doch auch hier komme es zu erheblichen Verzögerungen, da die bauausführende Firma die Arbeiten wegen Personalmangels und fehlenden Materials immer wieder habe unterbrechen müssen. Anfang September wurde auf Nachfrage beim Polier ein Fertigstellungstermin von Ende Oktober genannt. Leider habe das Unternehmen inzwischen einen anderen wesentlich größeren Auftrag für den Bau eines Großspielplatzes erhalten, sagte Herrmann, und das Unternehmen arbeite derzeit nur noch dort, was sehr ärgerlich für das Projekt in Hirschlanden sei. Wegen dieser Probleme könne man den geplanten Fertigstellungstermin nicht einhalten.

Ursprünglich hätte die Förderung in Höhe von 218 000 Euro bis Ende diesen Jahres abgerechnet werden müssen. Die gute Nachricht ist, dass sie bis Mai 2023 verlängert worden sei. Jetzt gelte es, die ausführende Firma in die Pflicht zu nehmen und die Fertigstellung in den nächsten Wochen zu gewährleisten. Der Ortschaftsrat ist sich sicher, dass das neue Außengelände die Attraktivität der Einrichtung steigern werde. Der Bau eines Generationentreffs eröffnet neue Möglichkeiten der Begegnung zwischen den Kindern und den älteren Menschen. Für das Frühjahr ist die Einweihungsfest geplant.

Ortsvorsteher Martin Herrmann informierte anschließend über die Situation der Bauplätze in Hirschlanden. Nachdem vor wenigen Wochen eine Familie aus Stuttgart Interesse bekundet daran hatte, einen Bauplatz zu erwerben, stünden in Hirschlanden nur noch zwei Bauplätze der Gemeinde für den Verkauf zur Verfügung. Dies bedeute, sagte der Ortsvorsteher, dass Handlungsbedarf bestehe und die Erschließung neuer Bauplätze forciert werden sollte. Diese sollen im Bereich „Am Lindenbaum“ entstehen.

Bürgermeister Ralph Matousek erläuterte dem Gremium die Möglichkeiten. Man könne neue Bauplätze „Am Lindenbaum“ und auf der rechten Seite im „Eichgarten“ in Richtung Grillhütte erschließen. Hierfür müsse aber auch eine Nachfrage bestehen. Als der zweite Bauabschnitt „Adeldornring II“ in Sindolsheim erschlossen worden sei, seien auch noch zwei Bauplätze im ersten Abschnitt übrig gewesen. Vom neu erschlossenen Abschnitt wurde noch kein einziger Platz ver-kauft. Die Gemeinde sei mit der Finanzierung damals in Vorleistung getreten. Interessenten sollten sich im Rathaus melden. Es soll zumindest ein Bauplatz für Einheimische reserviert bleiben. Es wird vermutet, dass in nächster Zeit vermehrt Anfragen von Menschen aus der Stadt eingehen werden, da es hier auf dem Land vergleichsweise günstige Bauplätze gebe.

Generationengespräche geführt

Im Januar 2020, also unmittelbar vor der Corona-Pandemie, hat Ortsvorsteher Martin Herrmann begonnen, Generationsgespräche zu führen, um den Bedarf und die Wünsche der Einwohner von Hirschlanden zur Dorfentwicklung zu ermitteln. Gespräche fanden mit Eltern von Kleinkindern und Jugendlichen statt, wobei jeweils rund 20 Personen anwesend waren. Die Gespräche mit der mittleren Generation sowie den älteren Dorfbewohnern hätten wegen der Corona-Maßnahmen nicht mehr stattfinden können, informierte der Ortsvorsteher. Die Bereitschaft zur Beteiligung an einzelnen Projekten und der Vereinsarbeit seien wegen Corona teilweise deutlich gesunken. Wichtig sei es nun, dass eine Neuorientierung angestoßen werde und der Bedarf und die Wünsche des Dorfes neu ermittelt würden. Herrmann regte an, dies in Form einer umfassenden Bürgerversammlung zu tun. Nach kurzer Diskussion wurde beschlossen, im 14-tägigen Rhythmus nochmals Vertreter aller Generationen zu befragen. Bei einer Bürgerversammlung will man die Ergebnisse vorstellen und Ziele für das Dorf formulieren.

Am Ende der Sitzung informierte der Ortsvorsteher über die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge im Dorf. Dort halten sich derzeit zwölf Personen aus dem osteuropäischen Land auf. Herrmann erläuterte, welche Probleme sich aufgetan hätten. Die Gemeinde sei nicht darüber informiert worden, dass aus der Unterkunft in Seckach weitere Flüchtlinge nach Hirschlanden kommen sollten. Deren Wohnungen hätten zu Anfang über keinerlei Möblierung verfügt. Außerdem konnten sich die Flüchtlinge mit den erhaltenen Verrechnungsschecks keine Lebensmittel kaufen, da man ohne Konto solche nicht einlösen kann.

Große Hilfsbereitschaft

Die Hilfsbereitschaft in Hirschlanden sei sehr groß gewesen, sagte der Herrmann. Derzeit stünden noch Kartons mit Kinderkleidung im Dorfgemeinschaftshaus. Auf diese könne man auch in anderen Ortsteilen für Flüchtlinge zugreifen. Im Rahmen der Bürgerfragestunde fragte Dekan Rüdiger Krauth an, ob der Seniorenadvent dieses Jahr wieder stattfinden werde. Martin Herrmann sagte diesen zu. F