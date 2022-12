Adelsheim. Im Rahmen des Technikunterrichts in Klasse 8 führten in der vergangenen Woche drei Auszubildende der Firma Magna eine Getriebeschulung an der Martin-von-Adelsheim-Schule durch. Zu Beginn der Veranstaltung stellten die Auszubildenden den Technikschülern die Firma Magna in einer kurzen Präsentation vor. Inhalt waren unter anderem die möglichen Ausbildungsberufe am Standort Rosenberg: Mechatroniker, Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik. Im Anschluss hatten die Schüler die Möglichkeit, jeweils drei Getriebemodelle zu montieren und demontieren. Dabei wurden sie von den angehenden Industriemechanikern angeleitet und unterstützt. Bei den Modellen handelte es sich um ein- und mehrstufige Stirnradgetriebe, sowie um ein einstufiges Planetengetriebe. Die Arbeit an den Modellen bildete den Abschluss der Unterrichtseinheit „Maschinen und Mobilität“. Die Schüler konnten die Theorie in einer praktischen Arbeitsphase umsetzen und vertiefen. In den Gesprächen mit den Azubis erhielten die Schüler einen Einblick in die Ausbildung und die Arbeit bei der Firma Magna auf Augenhöhe.

In der Nachbereitung der Getriebeschulung mit den betreuenden Lehrkräften, Herrn Florian Huber und Herrn Torben Schmidt, äußerten sich die Schüler durchweg positiv und zeigten bereits Interesse an einem Praktikumsplatz im Rahmen der im Frühjahr anstehenden Praktikumsphase in Klasse 8. „Eines ist sicher“, so Torben Schmidt, „die gelebte Bildungspartnerschaft wird fester Bestandteil des Technikunterrichts in Klassenstufe 8 bleiben.“