Die evangelische Kirchengemeinde Rosenberg-Sindolsheim feierte am vergangenen Sonntag einen Festgottesdienst anlässlich der Fusion der evangelischen Kirchengemeinden Rosenberg und Sindolsheim, des 65-Jahr-Jubiläums des Posaunenchores und des 25-Jahr-Jubiläums des Gospelchores in der Festhalle in Sindolsheim. Der Gottesdienst wurde von Prälat Schächtele, Pfarrerin Nicole Bereswill und dem Team

...