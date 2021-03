Hirschlanden. Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Hirschlanden findet am Mittwoch, 24. März, um 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Hirschlanden statt.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem: Probleme mit der Frankenbahn-Anbindung im Schülerverkehr (Erläuterung des Sachverhalts und Beratung über mögliche Maß-nahmen); Ausbau der Straße Eichgarten mit Kanal-und Leitungssanierung (Informationen über die aktuellen Planungen und die zeitliche Umsetzung); Nutzung und Bepflanzung des Geländes an der Bahnunterführung (Beratung über die Möglichkeiten der Gestaltung und konkrete Umsetzung mit Bürgerbeteiligung); Freiwillige Feuerwehr Abteilung Hirschlanden (Neues Einsatzfahrzeug und Planungen für den Umbau des Gerätehauses); Bauplätze in Hirschlanden (Aktuelle Situation und Planungen für Erschließung neuer Bauplätze); Verschiedenes und Informationen (Fertigstellung evangelisches Gemeindehaus und Einzug Dorfmediathek, Neubepflanzung der Friedhofsbegrenzung, Eingeschränkte Nutzung Vereinsraum Gemeinschaftshaus wegen Brandschutzvorschriften; Informationen zur Dorf-App, Sanierung des Rinna-Stegs, Baubeginn des Regenüberlaufbeckens in der Ringstraße, Breitbandversorgung in Hirschlanden. Bei der Ortschaftsratssitzung sind die aktuellen Corona-Bestimmungen, wie Maskenpflicht, Anstands-und Hygieneregeln strikt zu befolgen. Die Anzahl der Zuhörer ist entsprechend der aufgestellten Sitzplätze begrenzt. F