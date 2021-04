Fördersumme wurde gekürzt

Rosenberg. Die Umgestaltung des Areals am „Schwanzwiesensteg“ ist ein Vorhaben des Ortschaftsrats von Rosenberg. Wie Ortsvorsteher Baumann sagte, wurde ein Förderantrag im Januar vergangenen Jahres gestellt, der jedoch nur teilweise genehmigt worden sei. Die Fördersumme wurde um ein Drittel gekürzt, so dass nur rund 16 000 Euro zur Umsetzung zur Verfügung stehen. Eine Praktikantin des Ingenieurbüros Walter und Partner (Adelsheim) erstellte kostenlos drei Varianten, die zu einer Ausführungsplanung zusammengefasst wurden. So soll neben einer „Flanierzone“, auch eine Spiel- und Sportzone sowie Ruheliegen als Familientreffpunkt entstehen. Sitzbänke werden das neue Areal abrunden.

Eine Begehung fand bereits mit Vertretern des Landratsamtes statt, ein weiteres Gespräch soll mit dem Wasserwirtschaftsamt geführt werden. Der erste Abschnitt, der Wegebau, soll im Mai angegangen werden. F