Feldwege sollen saniert werden

Rosenberg. Die Asphaltierung von Feldwegen war erneut ein Thema in der Gemeinderatssitzung. Der Ge-meindehaushalt enthält laut Bürgermeister Matousek jedes Jahr einen überschaubaren Betrag, um Schäden an Feldwegen und Gemeindeverbindungsstraßen zu beheben. Aufgrund des großen Feldwegenetzes reichen diese Mittel bei weitem nicht aus.

Vorgesehen war in diesem Jahr die flächendeckende Erneuerung eines Feldweges im Gewann „Täubertsgrund“ am alten Hochbehälter in Richtung Biogasanlage mit einer Länge von 700 Meter. Geplant war, auf die vorhandene Asphaltschicht eine Tragdeckschicht aufzubringen. Die Arbeiten sollten im Zuge der As-phaltarbeiten der Landstraße zwischen Osterburken und Berolzheim erfolgen. Die bauausführende Firma hat jedoch kein Angebot abgegeben.

Die Verwaltung hat im Anschluss eine beschränkte Ausschreibung vorbereitet und diese drei Firmen zukommen lassen. Bis zum Submissionstermin ging lediglich ein Angebot mit einem Gesamtpreis von 82 334,55 Euro brutto ein. Im Haushaltsplan sind Haushaltsmittel von 70 000 Euro finanziert.

Nunmehr ging ein verspätetes aber wesentlich billigeres Angebot einer Baufirma ein. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, auf Vorschlag der Verwaltung die Vergabe aus wirtschaftlichen Gründen aufzuheben. Mit der neuen Auftragsvergabe wird sich das Gremium nochmals befassen. F