Fahrer in Sindolsheim beleidigt und bedroht

Sindolsheim. Auf dem Gemeindeverbindungsweg Ortsausgang Sindolsheim in Richtung Götzingen kam es am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es zu einer Beleidigung und einer Bedrohung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Hierbei hielt ein Traktorfahrer aufgrund von Arbeiten an der oben genannten Örtlichkeit und behinderte somit den weiteren Verkehr. In Folge dessen kam ein 43-jähriger Pkw-Fahrer nicht an dem haltenden Traktor vorbei. Daraufhin beleidigte der Traktorlenker den 43-Jährigen und bedrohte ihn mit einem Brecheisen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1