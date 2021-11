„Es wäre schade, wenn die Lichter ausgehen würden“

Sindolsheim. Wie Ortsvorsteher Jürgen Fuchs bei der jüngsten Sitzung des Sindolsheimer Ortschaftsrats erklärte (die FN berichteten), gibt es bei der Herausgabe des Rosenberger Amtsblattes ab dem neuen Jahr einige Veränderungen, da dieses dann vom Verlag Friedrichshaller Rundblick gedruckt wird. Bürgermeister Ralph Matousek bat die Bürger als Leser, trotz höherer Kosten dem Amtsblatt treu zu bleiben und es auch künftig zu abonnieren.

Der Ortschaftsrat griff eine Idee des Männertreffs auf, der die Aufstellung eines Bücherschrankes vorgeschlagen hatte. Laut Helmut Stätzler gibt es mögliche Plätze dafür am „Gefrierhäusle“, an der Halle oder am Kindergarten. Das Gremium fand die Idee gut und will sie in Zusammenarbeit mit dem Männertreff weiterverfolgen.

Mit dem nächsten Thema, der „Lichtverschmutzung“ durch beleuchtete Gebäude, hat sich das Gremium bereits in der Juni-Sitzung im Juni beschäftigt.

Die Gemeinde habe die Strahler an beiden Kirchen anbringen lassen und zahle auch die Stromkosten. Die Kirchengemeinde stelle lediglich das Gebäude zur Verfügung. Es bestehe die Möglichkeit, die Lampen „insektenfreundlich“ umzurüsten – mittels LED. Das habe der Ortschaftsrat in seiner letzten Sitzung so beschlossen. Die Gemeinde habe sich bereiterklärt, die Umrüstung in die Wege zu leiten und die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. „Es wäre natürlich sehr schade“, so Fuchs, „wenn in Sindolsheim die Lichter ausgehen würden.“ Der Kirchturm sollte nachts beleuchtet bleiben.

Die katholische Kirchengemeinde in Rosenberg habe zwischenzeitlich beschlossen, das Kirchengebäude nicht mehr anzustrahlen. Die evangelische Kirchengemeinde, so berichtete die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Sonja Czernuschka, habe sich aus verschiedenen Gründen dafür ausgesprochen, die Anstrahlung der evangelischen Kirche in Sindolsheim weiter beizubehalten, da ansonsten der Bereich zum evangelischen Gemeindehaus nicht mehr beleuchtet und begehbar wäre und dort – verbunden mit hohen Kosten – eine neue Beleuchtung installiert werden müsste.

Bürgermeister Matousek sagte, dass die notwendigen Kosten für die Umstellung der Beleuchtung an der Sindolsheimer Kirche übernommen werden. Pro Lampe sei mit einem Betrag von 1500 Euro zu rechnen.

Weiteres Thema waren die abgestellten Fahrzeuge in der Altheimer Straße. Zwischenzeitlich wurde das Problem von der dritten Verkehrsschau begutachtet. Es sei kein Handlungsbedarf gegeben und die Fahrzeuge dürften dort geparkt werden, so Fuchs.

Wie man sehen könne, sei der Mobilfunk-Masten bei der „Wasserscheune“ zwischenzeitlich im Bau, so der Ortsvorsteher weiter.

Jetzt solle durch verschiedene Straßen im Ort eine zusätzliche Verlegung von Stromkabeln erfolgen. Diese Zusatzarbeiten sollen bis Mitte des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

„Raja“ möchte wieder öffnen

Weitere Informationen gab der Ortsvorsteher zur örtlichen Gastronomie, da der jetzige Pächter „Raja“ im voraussichtlich Anfang Dezember im ehemaligen Bahnhof in Osterburken eine neue Gaststätte eröffnen wird. Er beabsichtige aber, ab diesem Datum in Sindolsheim an den Wochentagen Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils ab 17 Uhr die Gastwirtschaft wieder zu öffnen. Man müsse froh sein, dass man auf die Kirchenkäserei zurückgreifen könne. Von dort müsse aber auch Klarheit geschaffen werden, wann das dortige Kirchencafé geöffnet sei, um dieses auch besuchen zu können.

Nach den Bürgerfragen, wo es zu einzelnen Themen zahlreiche Wortmeldungen gab, lud der Ortschaftsrat alle Sitzungsteilnehmer im Anbau an der Halle zu Glühwein und Christstollen ein, wo es noch reichlich Gelegenheit gab, über den Inhalt der Sitzung zu diskutieren. F