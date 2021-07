Erweiterungsbau wird rund 25 000 Euro teurer

Neben dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses stand auch die Änderung der Feuerwehrsatzung sowie Schäden der Abwasserkanäle auf dem Programm des Rosenberger Gemeinderats.

Hirschlanden. Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Hirschlanden stand auf der Tagesordnung des Gemeinderats Rosenberg. Jetzt wolle man den erforderlichen Umbau angehen und einen „Deckel darauf machen“, meinte Bürgermeister Ralph Matousek. Für den Anbau habe die Gemeinde im Frühjahr dieses Jahres einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock über 60 000 Euro erhalten. Die Kostenschätzung lag bei insgesamt 120 000 Euro. In der Zwischenzeit wurden eine Ausführungsplanung vorgenommen und der Bauantrag gestellt.

Baukosten liegen bei 145 000 Euro

Für die beiden Hauptgewerke Rohbau und Zimmerarbeiten erfolgte jetzt eine beschränkte Ausschreibung. „Die Bauarbeiten fallen in die aktuelle Preisentwicklung auf dem Baugewerbe und führen zu erheblichen Kostensteigerungen“, sagte Matousek. Im Zuge der weiteren Planung wurden die Eigenleistungen der Feuerwehr definiert, die nun einen größeren Umfang einnehmen als bisher berücksichtigt. Durch das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrabteilung Hirschlanden versucht man, auf die aktuelle Preissituation zu reagieren. „Nach der erfolgten Kostenfortschreibung bei anderen Gewerken erhöhen sich die Baukosten auf rund 145 000 Euro“, so der Bürgermeister.

Die Rohbauarbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Der günstigste Bieter liegt bei 33 337 Euro und damit rund 37 Prozent über der Kostenberechnung. Bei dem Gewerk der Zimmerer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten liegt der günstigste Anbieter bei 35 147 Euro und mit 56 Prozent sehr deutlich über der Kostenberechnung. „Die Abweichungen sind mit der drastischen Kostensteigerungen im Bauhandwerk zu begründen“, erklärt Matousek.

Ortsvorsteher Martin Herrmann meinte, dass man schon mehr als drei Jahren beraten habe, wie der Umbau erfolgen kann. Zwischenzeitlich wurde ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft und der Mannschaftswagen stehe im Freien, weil es keine Unterstellmöglichkeit gebe. Zudem wäre es dringend erforderlich, dass auch die Sanitäranlagen für die Frauen eingerichtet würden. Er sehe keinen Sinn darin das Bauvorhaben noch weiter hinauszuschieben, da der derzeitige Bauboom sicherlich in einem Jahr noch nicht vorbei sei. Eine weitere Verzögerung des Umbaus würde deshalb nichts bringen. Herrmann bedankte sich bei der Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Ralph Matousek, dass der Plan nun so gefasst wurde und die Bauausführung in der vorgeschlagenen Form kommt.

Nachdem der Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Steffen Pfeil umgezogen ist, ist es notwendig einen Nachfolger für ihn zu finden. Eigentlich sollte dieser in einer Versammlung der Gesamtwehr gewählt werden, derzeit verzichtet man wegen der Corona-Pandemie aber darauf. Die Neuwahl ist für Oktober oder November vorgesehen. Deshalb wurde beschlossen, dass der derzeit erste Stellvertreter des Gesamtkommandanten, Jan Schreiweis, dieses Amt kommissarisch bis zur endgültigen Neuwahl ausüben soll. Der Gemeinderat hatte keine Einwände und stimmte einstimmig zu.

Schnell abgehandelt war auch die Änderung der bestehenden Feuerwehrsatzung. „Versammlungen der Feuerwehren sollten in den letzten Monaten aufgrund der Pandemielage nicht oder nur in begrenztem Umfang stattfinden“, meinte der Bürgermeister bei seinen Ausführungen. Zwischenzeitlich hat der Gemeindetag das Satzungsmuster der Feuerwehrsatzung angepasst und um digitale Sitzungen und Versammlungen ergänzt. Auch wenn aktuell die Infektionszahlen rückläufig sind, möchte die Gemeinde die Änderung der Satzung vornehmen, um für die Zukunft flexibel zu sein. Der Feuerwehrausschuss hat der Neufassung der bestehenden Satzung zugestimmt, der Gemeinderat folgte ohne Wortmeldung ebenfalls einstimmig.

Abwasserkanäle untersucht

Die Abwasserkanäle im Ortsteil Hirschlanden sind bereits mehr als 50 Jahre alt, weshalb im vergangenen Jahr eine Befahrung der Abwasserleitungen erfolgte, um einen Überblick über den Umfang der Schäden zu erhalten. 24 sogenannte „Haltungen“ in der Schadensklasse 0 und 1 wurden festgestellt und müssen nach den Worten des Bürgermeisters saniert werden. Die Instandhaltungskosten für den Ortsteil Hirschlanden belaufen sich auf rund 260 000 Euro. Ein erstes Maßnahmenpaket zur Realisierung soll deshalb geschnürt werden. Er wies auch darauf hin, dass in diesem Jahr eine Befahrung der Kanäle in Sindolsheim erfolgen wird, anschließend folgen die Ortsteile Rosenberg und Bronnacker. Die Beseitigung der Schäden soll in den nächsten zehn Jahren erfolgen. Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zur Kenntnis.

Unter Punkt „Verschiedenes“ wies Bürgermeister Ralph Matousek noch darauf hin, dass die Lüftungsanlage in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim erneut defekt ist. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 10 000 Euro. F