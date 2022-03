Erste Eselwanderung in Sindolsheim

Sindolsheim. Die erste Eselwanderung fand am Sonntag in Sindolsheim statt. Eingeladen dazu hatte die Abteilung Freizeitsport des Sportvereins. Bei Sonnenschein hatten sich zahlreiche Wanderfreunde eingefunden, um mit den Eseln „Magda“ und „Quittek“, geführt von Jürgen Stätzler und Tina Wissinger, rund um Sindolsheim zu wandern. Los ging es in der Vorstadtstraße in Richtung Mettelheim, vorbei an der Waldhütte, wo eine Pause eingelegt wurde. Die Esel hatten es nicht eilig. Mit ruhigen Schritten führten sie die Gruppe an und hielten immer wieder inne, um gemeinsam die Natur und die Sonnenstrahlen zu genießen. Besonders für die Kinder war es ein schönes Erlebnis. Wer mutig war, durfte sogar auf „Magda“ reiten. Die fröhlichen Gesichter der Kinder zeigten, wie viel Freude sie am Wandern und Reiten hatten. Der Weg führte wieder ins Kirnautal, am Tanzboden vorbei und zur Turnhalle in Sindolsheim. Dort konnten sich die Kinder am Spielplatz austoben und schließlich von den Eseln verabschieden. Bild: Hermann Rau

