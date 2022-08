Erschließung kurz vor Abschluss

Rosenberg. Die im Februar begonnenen Arbeiten zur Erschließung des zweiten Bauabschnittes mit 14 weiteren Bauplätzen im Neubaugebiet „Bei den drei Morgen“ gehen der Fertigstellung entgegen.

In den zurückliegenden Wochen wurden Wasserleitungen und Kabel verlegt. Die Rand- sowie die Rabattensteine für den Gehweg wurden eingesetzt, der Schotter in die neue Straße eingebaut und die Planierungsarbeiten am Baugelände vorgenommen. Die Asphaltarbeiten erfolgten am Donnerstag durch die Firma Boller-Bau. Anstehende Arbeiten sind noch die Pflasterung des Gehwegs und die Montage der Straßenbeleuchtung.

Zur Freude aller Bauwilligen sind dann die Bauarbeiten – rund 750 000 Euro schlagen für das Projekt zu Buchen – in den nächsten Tagen abge-schlossen.

Wie im ersten Abschnitt wurden die neuen Bauplätze gleich mit Glasfaserkabel von der Telekom mitversorgt. Die Gemeinde verfügt nunmehr über weiteres, „erschlossenes“ Baugelände in diesem neuen Baugebiet. Im ersten Erschließungsabschnitt wurden bereits Häuser gebaut, auch derzeit sind welche im Rohbau. F