Das geplante Baugebiet in Bronnacker soll „Schindersacker“ heißen. Dafür hat sich der Ortschaftsrat in seiner Sitzung einstimmig ausgesprochen.

AdUnit urban-intext1

Bronnacker. Die Mitglieder des Ortschaftsrats Bronnacker haben sich im Dorfgemeinschaftshaus getroffen, um unter anderem die Namensgebung für das geplante Baugebiet zu besprechen. Wie Ortsvorsteherin Katrin Wölfel im Beisein von Bürgermeister Ralph Matousek und Gemeinderätin Susanne Grimm informierte, hatte der Ortschaftsrat in Bronnacker eine Umfrage zur Namensgebung durchgeführt und für jeden Haushalt ein Informationsblatt mit drei Vorschlägen ausgeteilt. Die Umfrage brachte folgendes Ergebnis: Am Park (18 Stimmen), Schindersacker (11) und Windig (drei).

Laut Wölfel sei es einigen Bürgern nicht klar gewesen, ob die Namensgebung des Baugebietes auch gleichzeitig die Namensgebung für die künftige Straße im Baugebiet mit einschließen würde. Nach der Beratung fasste der Ortschaftsrat den einstimmigen Beschluss, dass das zukünftige Baugebiet die Bezeichnung „Schindersacker“ erhalten soll. Für den künftigen Straßennamen soll die Bezeichnung „Am Park“ in Aussicht gestellt werden.

Neue Trafostation geplant

Die Ortsvorsteherin informierte die Anwesenden, dass inzwischen für das künftige Baugebiet die Entwurfsunterlagen für einen Bebauungsplan vorliegen, die dem Ortschaftsrat als Information zur Verfügung gestellt wurden. Im Frühjahr kommenden Jahres soll die Planung abgeschlossen sein. Der Bebauungsplan sieht auch vor, dass das am Rande befindliche Stromhäuschen entfernt werden soll. Stattdessen soll auf einer noch zu bestimmenden Fläche „am oder im Park“ eine neue leistungsfähigere Trafostation errichtet werden. Für die Kompensation der natur - und artenschutzrechtlichen Eingriffe soll die hinter dem Baugebiet bestehende Restfläche genutzt werden.

AdUnit urban-intext2

Im weiteren Verlauf der Sitzung informierte Wölfel über den aktuellen Stand zur geplanten Umgestaltung der Fläche des Dorfbrunnenplatzes, die künftig zur generationengerechten und barrierefreien Nutzung mit Platten oder Pflastersteinen befestigt werden soll. Dazu habe Ortschaftsrat Klaus Issel um Gestaltungsvorschläge gebeten, die dem Ortschaftsrat zur Diskussion vorgelegt wurden. Der Ortschaftsrat habe die Ortsvorsteherin beauftragt, für die vorgestellten Beispiele einen Kostenvoranschlag einzuholen. Die Fläche solle nur befestigt werden. Sonstige Zusatzgestaltungen wie zum Beispiel eine Kletterwand für Kinder oder ein Schachfeld erachte der Ortschaftsrat als nicht notwendig. Bei der Auswahl der Steine sei auf ein dauerhaftes Versickerungsvermögen von Oberflächenwasser zu achten.

Eingemeindung vor 50 Jahren

Ein weiteres Thema war die Eingemeindung von Bronnacker in die Gemeinde Rosenberg vor 50 Jahren am 1. Juli 1971. Dazu regte informierte Bürgermeister Matousek unter Berücksichtigung der derzeit bestehenden Corona-Lage eine kleine Feier an. Der Ortschaftsrat begrüßte die Erinnerung an dieses bevorstehende Jubiläum und will in den nächsten Wochen prüfen, welche Möglichkeiten es für die Durchführung geben könnte. Letzter Punkt war eine Information zur geplanten Glasfaserversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis und speziell über die aktuelle Zahl der Vertragsabschlüsse in der Gemeinde Rosenberg. Nach Auskunft von Ortsvorsteherin Wölfel und Bürgermeister Matousek liegt der Anteil bei mehr als 20 Prozent. Im Ortsteil Bronnacker wurden bislang 28 Verträge abgeschlossen, so dass die benötigten Voraussetzungen vorliegen. F