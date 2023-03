Entwicklungskonzept „eine riesige Chance“

Rosenberg. Zehn Punkte, darunter Auftragsvergaben und der Erlass einer Satzung für die Kinder- und Jugendstiftung, standen auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Dienstag im Bürgersaal des Rathauses.

Nach den Regularien befasste sich das Gremium zunächst mit der zukünftigen Gemeindeentwicklung. Wie der Bürgermeister sagte, war der gesellschaftliche Wandel in den vergangenen Jahren auch in Rosenberg immer mehr zu spüren. Mit vielen Veränderungen habe man sich in der Zwischenzeit abgefunden: Geschäfte und Gaststätten schließen, Vereine, Veranstaltungen und Traditionen kommen manchmal bei den Bürgern nicht mehr an.

Im Rosenberger Gemeinderat notiert Mit der Erstellung eines integrierten Quartierkonzeptes befasste sich der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung im November vergangenen Jahres und hat einen entsprechenden Beschluss zur Umsetzung getroffen. Bei der Untersuchung geht es um konkrete Möglichkeiten, das bestehende Wärmenetz in Rosenberg zu erweitern und auch den Betrieb der bestehenden Biogasanlage, an der 30 Wohnungen angeschlossen sind, zukunftsfähig auszurichten. Die Gemeindeverwaltung hat bei der KFW den Zuwendungsantrag aus dem Förderprogramm der energetischen Stadtsanierung für ein solch integriertes Quartierskonzept gestellt. Der Aufwand beträgt rund 99 871 Euro, mit einer Förderung von 75 Prozent. Der Zuwendungsbescheid liegt der Gemeinde zwischenzeitlich vor. Die restlichen Kosten teilen sich die Gemeinde Rosenberg und die KWIN als Betreiber. Wie Bürgermeister Matousek sagte, habe die Verwaltung nun drei Kommunalentwicklungsbüros zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert, wobei nur ein Büro, die Firma Umwelt-Campus Birkenfeld, Institut für angewandtes Stoffstrommanagement, ein Angebot in Höhe von 97 180 Euro abgab. Die Inhalte: Bestandsaufnahme mit städtebaulicher und energetischer Ausgangssituation; Potenzialanalyse, Erstellung Energie und Co2- Bilanz, Akteursbeteiligung, Maßnahmenkatalog- und vertiefung und Controlling umfasst. Der Gemeinderat vergab die Dienstleistung einstimmig an den Umwelt-Campus Birkenfeld zum angebotenen Preis. F

Die vergangenen drei Jahre, so Matousek, hätten die Entwicklung in vielen Bereichen beschleunigt. „Natürlich gibt es auch die positiven Beispiele, aber wie schaffen wir es, in Rosenberg auch für die nächste Generation eine lebendige Gemeinschaft zu erhalten.“

Es gelte, gute Ideen zu finden, die das gesellschaftliche Leben oder den Zusammenhalt in der Gemeinde stärken.

Mit einem Gemeindeentwicklungsprozess soll mittels Veranstaltungen und Workshops mit den Bürgerinnen und Bürgern über Entwicklungsmöglichkeiten, Ideen und Initiativen diskutiert und gearbeitet werden.

Es brauche aktive Bürgerinnen und Bürger, um die Gemeinde nach Corona wieder mit Leben zu erfüllen. Für das Entwicklungskonzept hat die Gemeinde einen ELR-Antrag gestellt, der mit einer Fördersumme von 6324 Euro bewilligt wurde.

Das Angebot der Firma Klärle aus Weikersheim beläuft sich auf 29 809 Euro. Enthalten sind auch die Vorarbeiten, um eine Bewerbung als ELR- Schwerpunktthema 2024 für das Jahr 2025 abzugeben.

Diplom-Geographin Sandra Öchslen, die das Projekt betreut, stellte nicht nur ihre Firma, sondern das ausgearbeitete Entwicklungskonzept vor. Sie ging auch auf die Vorteile einer ELR-Gemeinde ein, welche Rosenberg in nächsten Jahr werden möchte.

Die Gemeindeentwicklung sei ein großes Spektrum – und reiche von der Nah- und Grundversorgung über energetische Versorgung, Energiewende und Mobilität bis hin zu den Arbeitsplätzen vor Ort. Eine Herausforderung sei auch die Weiterentwicklung der Kindergärten und der Schule sowie die Wohnform für ältere Menschen.

Die Untersuchungen sollen mit dazu beitragen, ein Ergebnis zu finden, wie die Gemeinde im Jahr 2050 aussehen wird.

Um in das Programm der ELR-Schwerpunktgemeinde aufgenommen zu werden, sei gemeinsam eine umfassende Entwicklungskonzeption zu erarbeiten. Die Bewerbung soll bis Mai 2024 eingereicht werden. Im Sommer werde dann ausgewählt, ob man in das Programm aufgenommen werde.

Zuschüsse für von privaten Eigentümern geplante Baumaßnahmen zur Modernisierung ihrer Wohnhäuser könnten dann, wenn Rosenberg als „Schwerpunktgemeinde“ anerkannt ist, im Jahr 2025 gewährt werden. Die Aufnahme in das Programm erfolgt auf fünf Jahre. Das zur Verfügung stehende Budget beträgt 1,5 Millionen Euro.

Die vier Förderschwerpunkte werden sein: Gemeinschaftseinrichtungen, Grundversorgung, Arbeit, Wohnen und Innenentwicklung, für die eine ELR-Förderung möglich ist.

Zur Umsetzung des Projektes sind eine Bürgerbeteiligung und die Mitarbeit der Jugend wichtig. In jedem Ortsteil solle eine Auftaktveranstaltung stattfinden. Dabei sollen Ideen zur Weiterentwicklung der Gemeinde erarbeitet werden. Zur weiteren Planung werde man sich in den nächsten Wochen die einzelnen Orte anschauen. Eine Infoveranstaltung mit Fragebogenaktion soll im Herbst diesen Jahres stattfinden.

Gemeinderätin Susanne Grimm sagte in der anschließenden Fragestunde, dass dieses Entwicklungskonzept eine „riesige“ Chance für Rosenberg und seine Ortsteile sei, diese zukünftig attraktiv und lebendig zu halten.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Betreuung des Entwicklungskonzeptes an das Büro Klärle aus Weikersheim zum Angebotspreis von 29 809,50 Euro zu vergeben.

Neues Gemeinde-Logo

Die Gemeinde hat ein neues Logo. Das beschloss der Gemeinderat in der Sitzung. Der Bürgermeister legte zwei neue ausgearbeitete Vorschläge vor. Favorisiert wurde vom Gemeinderat die Variante, auf der auf der linken Seite das Ortswappen angebracht ist, dann rechts der Schriftzug Rosenberg und darunter die Namen der Ortsteile Bronnacker, Hirschlanden und Sindolsheim.

Gemeinderat Lukas Haas sprach sich dafür aus, das alte Logo aus dem Jahr 2008, welches die Silhouetten des Rathauses sowie der beiden Kirchen zeigt, in dieser Form zu erhalten. Die Gemeinderätinnen Nadin Rechner und Caroline Maile bezeichneten den Entwurf als sehr gelungen.

Mehrheitlich beschloss das Gremium das neue Gemeinde-Logo.