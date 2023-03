Rosenberg. An der Bodenaushubdeponie in Rosenberg wird derzeit die Entwässerungsleitung für die Deponie gebaut. Im vergangenen Jahr wurde bereits die Entwässerungsmulde innerhalb des Geländes angelegt. Nun folgt noch der Anschluss durch das Gelände des angrenzenden Gemeindebauhofes an den „Wammersgraben“. Die Baumaßnahme führt die Firma Boller Bau im Auftrag der Gemeinde sowie der KWiN durch. Die Baukosten belaufen sich auf rund 48 000 Euro. Bild: Helmut Frodl

