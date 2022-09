Energiesparen das Gebot der Stunde

Sindolsheim. Hauptsächlich aus Informationen bestand die Tagesordnung der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim in der es anfangs noch warm war, aber am Ende doch empfindlich kalt wurde. Da gab es schon kalte Füße. So war deutlich anzumerken, dass die vorgegebenen Energiesparmaßnahmen bereits auch schon der Baulandgemeinde umgesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gremium war gerade noch beschlussfähig, denn viele Gemeinderäte hatten sich zur Sitzung entschuldigt. So musste der Tagesordnungspunkt Erhöhung der Beteiligung bei der Volksbank Kirnau verschoben werden, da es wegen der Befangenheit des Bürgermeisters keine Mehrheit gegeben hätte.

Beim Bebauungsplan Schindersacker in Bronnacker sagte Bürgermeister Ralph Matousek, man sei nunmehr am Ende des Verfahrens angekommen. Bei der erneuten Behandlung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange sind nur wenige Anmerkungen eingegangen, die von der zuständigen Mitarbeiterin des Büros IFK Ingenieure Melanie Cunningham „kurz und knapp“ vorgetragen wurden. Nach den Ausführungen beschloss der Gemeinderat ohne Wortmeldungen die Behandlung und Abwägung der während der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen entsprechend dem vorgetragenen Behandlungsvorschlag des Büros IFK Ingenieure. Zudem beschloss er den Bebauungsplan „Schindersacker“ für dieses Plangebiet als Satzung. Nunmehr können die weiteren Schritte zur Bebauung folgen.

Mehr zum Thema Handlungsbedarf in Rippberg Rippberg: 4,4 Millionen Euro für Kanalisation Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erneuerbare Energien Bürger-Energiegenossenschaft Bauland geht in die Offensive Mehr erfahren TSV Rosenberg Landesehrennadel für Klaus Zimmermann Mehr erfahren

Bürgermeister Matousek informierte über das Energiekonzept für die öffentlichen Gebäude in der Gemeinde. Wie er eingangs sagte, be-wege man sich von einer in die andere Krise. Die Folge der steigenden Energiekosten insbesondere beim Öl und auch beim Strom bedeuten für die Gemeinde enorme Mehrkosten. In einer Präsentation zeigte der die getroffenen Einsparmaßnahmen an den einzelnen öffentlichen Gebäuden wie Schule, Kindergärten, Rathaus und Sporthalle auf. Einige Gebäude heizen mit Öl, andere mit Nahwärme.

Um Kosten zu senken, habe man sich daher entschlossen in den Gebäuden die Raumtemperatur herunterzufahren. Der Stromverbrauch sei durch einen langfristigen Vertrag gesichert. Bei den Gebäuden mit Ölheizung sind die Tanks gefüllt. Es seien aber erhebliche Mehrkosten entstanden, die der Bürgermeister auf 40 000 Euro bezifferte. Das Gebot der Stunde sei deshalb konsequent und auch nachhaltig Energie einzusparen. Die Gemeinde habe hier eine Vorbildfunktion und müsse die vorgeschlagenen Einsparungen der von der Bundesregierung vorgegebenen Verordnung mitgehen.

Der Bürgermeister stellte die bereits getroffenen Einsparmaßnahmen vor, wo auch einige von der Bundesverordnung unberührt bleiben. Das Rathaus erzeugt derzeit insgesamt 39 Prozent seines Stromes durch die eigene Photovoltaikanlage und in der Grundschule liegt der Anteil bereits bei 70 Prozent, was mehr als erfreulich sei.

Kanalnetz untersucht

Weiterer Punkt der Sitzung war die Abwasserbeseitigung in Sindolsheim, wo Michael Kopp vom Büro Walter und Partner aus Tauberbischofsheim den neuen allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) vorstellte. Dort erfolgte die Untersuchung des Kanalnetzes. Das Ergebnis zeigt, dass zwei „hydraulische Problemstellen“ im Norden und Süden des Dorfes festgestellt wurden und dort ein gewisser Handlungsbedarf besteht.

Wie der Sanierungsplan weiter zeigt, sind in „weiterer“ Zukunft noch Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen, die jedoch, so Knapp noch keinen zwingenden Handlungsbedarf haben. Die Kosten für die Priorität I (Schächte und Haltungen) betragen rund 130 000 Euro und für die Prioritätsstufe II rund 840 000 Euro. Diese Schäden sollten aber weiterhin beobachtet werden.

Das Ergebnis der Eigenkontrollverordnung wurde vorgestellt von Marco Rieß vom Büro Sack und Partner aus Adelsheim. Das bestehende Kanalsystem wurde mit einer Spezialkamera befahren. Es wurden 317 „Haltungen“ und 281 Schächte untersucht und in Schadensklassen eingeteilt. Die Auswertung der Befahrung war jedoch sehr gut, sagte Rieß, der auch betonte, dass man selten so ein gutes Kanalnetz bei der Untersuchung gesehen habe wie hier in Sindolsheim, was überaus positiv zu bewerten ist. Der Handlungsbedarf halte sich in Grenzen. Die Kosten für die festgestellten Mängel an den Haltungen betragen rund 185 000 Euro und an den Schächten 75 000 Euro. In diesem Jahr, so der Bürgermeister, wurde der Auftrag für die Untersuchung des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für Bronnacker und den nördlichen Teil der Gemeinde Rosenberg vergeben. Im nächsten Jahr folge der Rest.

Einen erfreulichen Zwischenbericht für den Haushaltsvollzug für das Jahr 2022 legte Kämmerin Simone Trumpp dem Gremium vor. Im Ergebnishaushalt liege man bei den Einnahmen und Ausgaben im Plan. Die kalkulierten Erträge bei der Forstwirtschaft werden deutlich übertroffen werden. Auch bei der Wasser- und Abwasserversorgung liege man im „Soll“. Beim Investitionsplan sei das Baugebiet „Bei den drei Morgen“ soweit fertiggestellt. Bei den veranschlagten Kosten von 650 000 Euro werde man eine Punktlandung erreichen.

Beim Verkauf von Bauplätzen wurde der Betrag von 690 000 Euro kalkuliert, dieser Summe stehen aber derzeit nur Verkaufserlöse von 330 000 Euro gegenüber, was in dieser Form nicht zu erwarten gewesen ist. Durch die steigenden Baukosten im Baugewerbe verbunden mit der erfolgten Zinserhöhung sei derzeit das Interesse an Baugrundstücken deutlich zurückgegangen, sagte der Bürgermeister, was der Gemeinde weh tue und mit dem man nicht gerechnet habe. Durch den nicht zu erwartenden Rückgang werden sich die liquiden Mittel der Gemeindereduzieren. Zukünftigen Bauinteressenten kann jederzeit ein Bauplatz im Baugebiet „Drei Morgen“ angeboten werden.

In Hirschlanden sind zwischenzeitlich zwölf weitere ukrainische Flüchtlinge angekommen, für die es galt Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister Matousek bedankte sich bei den Bürgerinnen und Bürgern des Dorfes sowie bei Ortsvorsteher Martin Herrmann für die gewährte Unterstützung. Durch diese Neuaufnahme leiste die Gemeinde weiterhin einen kleinen Solidaritätsbeitrag.

In den Ortsteilen Sindolsheim und Rosenberg wurden in letzter Zeit erhebliche Wasserverluste festgestellt. Ein Rohrbruch in Sindolsheim konnte nach langer Suche gefunden werden. In Rosenberg ist dies noch nicht der Fall, hier wird noch danach gesucht. F