Einen Tag auf dem Bauernhof verbracht

Sindolsheim. Mit einem Ausflug auf den Hof der Familie Wolfgang Frank in Mettelheim veranstaltete die SpVgg Sindolsheim ihren dritten Programmpunkt im Rahmen der diesjährigen Ferienaktion. Insgesamt 27 Kinder hatten an diesem schönen und interessanten Tag teilgenommen, der allen viel Spaß machte. Die Kinder wurden mit dem Traktor und Anhänger an der Sporthalle in Sindolsheim abgeholt.

Nach der Ankunft auf dem Hof gab es erst eine kleine Stärkung. Nach schmackhaften Dinkelwaffeln mit Puderzucker, startete das abwechslungsreiche Ferienprogramm. Die Familie Frank hatte sich fünf verschiedene Stationen einfallen lassen. Von Sackhüpfen, Gummistiefelweitwurf und Parcours fahren bis zu Holz mit dem kleinen Schubkarren transportieren und eine Keksdose basteln war alles dabei. Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder war es, ein Foto auf einem der Bulldogs von Wolfgang und Tobias Frank zu machen.

Zum Abschluss des Tages gab es eine Wurst im Brötchen bevor die begeisterten Kinder wieder die Heimreise nach Sindolsheim antraten. Ein wirklich schöner und begeisternder Ferientag unter der Gesamtleitung von Mareike Frank ging zu Ende. F