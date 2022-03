Ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung

Hirschlanden. Es war schon lange ein Wunsch der örtlichen Feuerwehr das bestehende Feuerwehrgerätehaus umzubauen und zu erweitern. Bereits seit 2018 existieren hierfür Pläne. Damals waren die errechneten Kosten dem Gemeinderat zu hoch, der dieses Projekt immer vor sich hergeschoben hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So wurde in den letzten Jahren nach kostengünstigen Lösungen gesucht, um die räumliche Situation des Gerätehauses zu verbessern und eine weitere Unterstellmöglichkeit für den Mannschaftsbus zu erhalten, da ab dem vergangenen Jahr in der vorhanden Garage das neu gekaufte große Feuerwehrfahrzeug steht. Nach der Sommerpause des vergangenen Jahres wurde schließlich mit den Bauarbeiten durch die Firma Beckmann (Ravenstein) begonnen. Mit einigen Monaten Verzögerung wurden dann im Herbst die Zimmerarbeiten ausgeführt. Nachdem diese Arbeiten nunmehr beendet sind ist wiederum ein Baustillstand eingetreten. Die Fenster und das Garagentor sind bestellt, wann dies Lieferung und der Einbau erfolgen, ist derzeit noch unklar.

Die Feuerwehrmänner aus Hirschlanden würden gerne, wie Abteilungskommandant Simon Stapf sagte, mit den von ihnen zugesagten Eigenleistungen am Innenausbaues beginnen was noch nicht möglich ist, denn es wurde noch nicht mit der Elektro- wie auch der Wasser- und Abwasserinstallation begonnen. Danach erfolgen noch die Gipserarbeiten. Wann die Gewerke ausgeführt werden, wird derzeit von der Verwaltung der Gemeinde und der planenden Architektin Susanne Kistner nach einer stattgefundenen Baubesprechung mit den einzelnen Firmen abgeklärt. Die Baukosten für diese umfangreiche Umbaumaßnahme belaufen sich auf rund 145 000 Euro. F

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2