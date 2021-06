Dorfladen Rosenberg setzt täglich 2800 Euro um

Rosenberg. Zudem bringt er der Bevölkerung „vor Ort“ eine neue Lebensqualität. Zur ersten Mitgliederversammlung der neu gegründeten Genossenschaft „Mein Dorfladen Rosenberg e.G.“ hatten sich sehr viele Mitglieder in der Mehrzweckhalle Sindolsheim unter „Corona-Bedingungen“ eingefunden.

2020 aufregendes Jahr

Bürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrates Ralph Matousek erstattete nach seiner Begrüßung dessen Bericht. Wie er sagte, sei 2020 ein aufregendes Jahr gewesen, denn die Bauarbeiten für den Dorfladen hatten begonnen und wurden pünktlich zur Eröffnung am 18. November fertiggestellt.

Die Genossenschaft zählt derzeit 223 Mitglieder mit 521 Anteilen, was einem Geschäftsguthaben von 104 200 Euro entspricht. Leider sind zwischenzeitlich bereits einige Mitglieder verstorben, denen man ehrend gedachte. 2020 fanden die wesentlichen Bauarbeiten für den Umbau statt und es wurde, nach Meinung aller, ein „Schönes Werk“ geschaffen. Sein Dank galt neben der Architektin, auch den Handwerkern und allen ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingen des Umbaus beigetragen haben. Die geplante „Eröffnungsparty“ konnte nicht stattfinden. Der Dorfladen, so Matousek, ist schon heute nicht mehr wegzudenken. Viele Menschen haben bei diesem bedeutenden Projekt mitgezogen, weshalb in kürzester Zeit eine Realisierung erfolgen konnte.

Kunden entdecken Vorteile

„Unser Dorfladen füllt sein Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der örtlichen Nahversorgung mit 2000 Artikel vollumfänglich aus. Er verdeutlicht aber auch die Identifikation der Menschen mit der neuen Einkaufsmöglichkeit und erfüllt Rosenberg mit Leben und darauf darf man durchaus stolz sein“, unterstrich das Gemeindeoberhaupt.

Der Dorfladen ist bereits in den letzten sechs Monaten nach einer Findungsphase deutlich gewachsen. So wurde der Ablauf der Metzgerei zwischenzeitlich verbessert, die Post wurde eröffnet und die Mitarbeiter arbeiten an den Sommerangeboten. Die Kunden haben die Vorteile dieses Dorfladens entdeckt, den täglichen Bedarf an Lebensmitteln wohnortnah einkaufen zu können. Auch junge Familien, so Matousek, begrüßen die Einkaufsmöglichkeiten direkt vor Ort sehr. Der Dorfladen sei mehr als nur ein „banaler“ Kaufladen.

„Hier lebt wieder etwas auf, was früher einfach zum Ort dazugehörte. Hier trifft man sich, es kommt zu sozialen Kontakten, die für das Zusammenleben so wichtig sind“, brauchte es der Bürgermeister auf den Punkt. Deshalb sei der Dorfladen ein nicht mehr wegzudenkender Teil der Infrastruktur des Dorfes und bringe den Menschen hier vor Ort eine neue Lebensqualität. Die Stärke des Dorfladens sei die Individualität, die Regionalität die persönliche Note, das Kommunikative und Freundliche, ein Gesamtpaket für alle Kunden. „Deshalb lohnt es sich, auch Mitglied bei der Genossenschaft zu werden“, warb Matousek. Eine tragende Säule dieses Konzeptes seien auch alle ehrenamtlichen Helfer, bei denen sich Matousek im Namen des Aufsichtsrates bedankte, denn ohne sie würde es den Dorfladen nicht geben. Sein Dank galt auch dem Vorstand sowie dem sehr engagierten und motivierten Verkaufsteam.

Den Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2020 und die Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 erstattete Annika Thier, die sich zuvor bei Bürger-meister Ralph Matousek für sein außerordentliches Engagement und für seinen täglichen Einsatz um den Dorfladen bedankte. Ihr weiterer Dank galt auch Ursula Geiger und Josef Metzger vom Vorstand für deren unermüdlichen Einsatz. In einer kleinen Zeitreise ging sie auf die Entstehungsge-schichte und die umfangreichen Bauarbeiten des Dorfladens bis zur Eröffnung ein. Wie den vorgelegten Zahlen entnommen werden konnte, kaufen täglich rund 210 Kunden ein, die einen täglichen Umsatz von rund 2800 Euro auslösen. Die Umsatzerlöse im Restjahr 2020 beliefen sich auf rund 102 000 Euro. Es musste ein Jahres-fehlbetrag von 22 117 Euro ausgewiesen werden.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte einstimmig, wobei die Deckung des Fehlbetrages auf die neue Rechnung 2021 fortgeschrieben wird. Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat kann erst nach der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Badischen Genossenschaftsverband erfolgen. Die neue Postfiliale wurde am 1. März 2021 eröffnet, der Umbau der Metzgertheke fand am 17. März statt. Zudem wurde das Personal des Dor-fladenteams erweitert.

Jetzt sind alle froh über die Eröffnung des „Dorfcafes“. In ihrem Ausblick ging Annika Thier auf die weitere Entwicklung des Dorfladens ein. In diesem Jahr wird mit einem Umsatz von rund 750 000 Euro gerechnet.

Die aktuellen Hochrechnungen gehen von einer Umsatzsteigerung von rund 1,5 Prozent trotz des geschlossenen Cafés aus. Der wöchentliche Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr weiter gesteigert werden, wobei der Verkauf der angebotenen Backwaren der Bäckerei Trabold sowie die Fleisch- und Wurstwaren der Metzgerei Maurer zur Steigerung mit beitragen.

„Neues Erfolgsmodell“

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ ging Ralph Matousek auf die weiteren Planungen ein. So soll neben dem Angebot an Eis auch ein Frühstücksangebot entwickelt werden. Zudem ist im zweiten Halbjahr ein Lieferservice geplant und eine Lottoannahmestelle soll ebenfalls noch im Dorfladen integriert werden.

In seinem Schlusswort bedankte sich Ralph Matousek bei den Mitgliedern für ihren zahlreichen Besuch und freute sich über das neue Erfolgsmodell „Dorfladen“ in Rosenberg das so gut von der Bevölkerung, auch aus der umliegenden Region angenommen wird und zur weiteren Unterstützung immer wieder ehrenamtlich engagierte Mitarbeiter benötigt werden.