Bronnacker. Die Umbauarbeiten am neu gestalteten Dorf- und Brunnenplatz in Bronnacker, der mit einem barrierefreien Belag versehen wurde, sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Einweihung erfolgt auf Initiative des Ortschaftsrats am Samstag, 20. August, von 14 bis 18 Uhr im Rahmen eines gemütlichen Nachmittags bei Kaffee und Kuchen, zu dem Jung und Alt willkommen sind. Bild: Helmut Frodl

