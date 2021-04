Doch keine Grillhütte bei der alten Erddeponie

Rosenberg. Neben dem großen Thema Ruhehain im alten Friedhof gab es noch weitere wichtige Punkte in der Sitzung des Rosenberger Ortschaftsrates. Der in der vergangenen Sitzung behandelte Punkt „Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses“ war wie auch der Bau einer neuen Grillhütte ein langer Wunsch des Gremiums.

Nicht realisierbar

Nach langer Suche fand man einen geeigneten Standort für die Grillhütte auf einer Teilfläche der ehemaligen Erddeponie. Leider hat sich herausgestellt, dass sich der dortige Standort nicht realisieren lasse. Daher wird nun nach einer weiteren Alternative gesucht. Um aber ein Grillfest durchführen zu können, hat sich der Hundesportverein Bauland bereiterklärt sein Gelände mit Gebäude zwischen Rosenberg und Sindolsheim zur Verfügung zu stellen. Dort gibt es jedoch nur eine Feuerschale. Mit der Vorsitzenden Ulrike Qoos soll deshalb Kontakt zur weiteren Zusammenarbeit aufgenommen werden.

In die bisherige Standortsuche habe man, wie Ortschaftsrat Matthias Brand sagte, viel Energie gesteckt. Die Hintergründe, weshalb der Standort an der Erddeponie nun doch nicht realisiert werden kann, erläuterte Bürgermeister Ralph Matousek. Es sei heute nicht sehr einfach, eine Grillhütte im „Außenbereich“ mit Wasser und Stromanschluss sowie sanitären Anlagen zu bauen, so Matousek. Das sei mit enormen Kosten verbunden. Das Haus des Hundesportvereins verfüge über alles, was man benötige, weshalb er auch vorschlug, mit dem Vorstand des Hundesportvereins Kontakt aufzunehmen und eine Zusammenarbeit anzustreben, um an dessen Vereinsheim zukünftig Grillfeste zu veranstalten.

Ortschaftsrat Peter Beuschlein wurde nach zweijähriger Tätigkeit aus beruflichen Gründen aus dem Ortschaftsrat verabschiedet. Ortsvorsteher Sven Baumann bedankte sich bei Beuschlein für seine konstruktive Arbeit und seinen Einsatz in den letzten beiden Jahren und bedauert sein Ausscheiden aus dem Gremium.

Viel Engagement

Baumann hoffe auf ein baldiges Wiedersehen und überreichte die Entlassungsurkunde sowie ein Präsent. Beuschlein lobte die engagierte Arbeit seiner Kollegen, die sich für den Ortsteil Rosenberg einsetzen, um im Dorf etwas zu bewegen. Die Arbeit im Gremium habe ihm immer viel Spaß gemacht.

Als Nachfolger steht Nicky Schäfer bereit. Die Verpflichtung soll in der nächsten Sitzung am 8. Juni erfolgen. Unter dem Punkt „Verschiedenes/Termine“ wurde die Installation einer Dorf-App, so wie sie in Hirschlanden bereits existiert, angeregt.

Der Ortsvorsteher informierte außerdem darüber, dass drei Hundekotbehälter aufgestellt wurden und die Volksbank Kirnau der Gemeinde eine Sitzbank spendete.

