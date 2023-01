Die sechs besten Teams waren mit von der Partie

Rosenberg. Im letzten Turnier in dieser Wintersaison spielten die C-Junioren in der Arno-Hagenbuch-Sporthalle ihren Hallenkreismeister aus. Beteiligt waren die sechs besten Mannschaften aus dem Fußballkreis Buchen.

Von den 15 ausgetragenen Spielen gab es nur eine Partie, in der vier Tore geschossen wurden. Die Siegerehrung am späten Nachmittag nahmen Spielleiter Harry Langer, die Kreisjugendleiterin Patricia Jakob sowie Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek vor. Ein Dank galt dem Schiedsrichterteam mit Holger Jakob, Oliver Ried und Thomas Mistele. Der Turniersieger wird den Fußballverband Buchen bei den Badischen Hallenkreismeisterschaften am 25. Februar in Schraubenhardt vertreten.

Souveräner Sieger

Souveräner Turniersieger wurde die JSG Altheim/Hettingen/Buchen mit 15 Punkten und 14:0 Toren, Vizemeister die Mannschaft der JSG Rosenberg/Ravenstein mit 10 Punkten und 9:6 Toren. Den dritten Platz belegte der TSV Frankonia Höpfingen ebenfalls mit 10 Punkten und 6:5 Toren. Die weiteren Plätze belegten die JSG Mudau mit 6 Punkten und 4:7 Toren, die JSG Großeicholzheim/Schefflenz/Seckach mit 3 Punkten und 3:12 Toren und die JSG Hainstadt/Hettigenbeuern/Walldürn mit 0 Punkten und 1:7 Toren. F