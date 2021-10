Die „Milchsäuli“ starten wieder durch

Rosenberg. Trotz der fastnachtlichen Zwangspause von einem Jahr kamen Mitte Oktober fast 30 stimmberechtigte „Milchsäuli“ zur Generalversammlung der Narrenzunft ins Gasthaus „Löwen“. Vorsitzender Matthias Brand eröffnete die erste Generalversammlung seit dem Ausscheiden des Ehrenvorstandes Klaus „Piwi“ Wild, den er ebenso begrüßte wie Bürgermeister Matousek und Narrenringpräsident Stefan Schulz.

Rückblickend auf die vergangene Kampagne berichtete Vorsitzender Alexander Ullrich zunächst von der Umstellung im Vorstand auf ein gleichberechtigtes Team, welches aus insgesamt drei Mitgliedern besteht. Natürlich habe Corona, wie überall, auch in der vergangenen Fastnachtskampagne der NZRM viele Beeinträchtigungen mit sich gebracht. Angedachte Veranstaltungen konnten beispielsweise nicht stattfinden. Trotz allem wurde unter anderem ein Orden traditionsbewusst selbst gemacht. Zudem wurde mit Erfolg ein Jubiläumspin zum 22-jährigen Bestehen des Vereins vertrieben.

Zu Beginn der kommenden Kampagne sollen die Mitglieder nach Aussage von Alexander Ullrich nun nicht verzagen. Die Faschenachtseröffnung am Samstag, 13. November, werde bereits in abgewandelter Form und mit abgespecktem Programm sowie unter Einhaltung der geltenden Regelungen geplant. Los gehen soll es um 17.11 Uhr auf dem Schulhof, unter anderem mit der Vorstellung des neuen Prinzenpaares. Auch das Ordensfest mit entsprechenden Ehrungen verdienter Mitglieder sowie der Ferkel- und der Säuliball sollen, wenn möglich, im kommenden Jahr in abgespeckter Form wieder stattfinden.

Nach dem Rück- und Ausblick fasste Schriftführerin Linda Belz das Protokoll der letzten Generalversammlung 2020 zusammen und leitete zu Tanja Griebaum über, welche den Kassenbestand erläuterte. Die Kassenprüfer Jens Hallbauer und Torsten Albrecht wurden im Rahmen der Versammlung wieder gewählt.

Harry Walch und Maria Weber berichteten anschließend von den in der vergangenen Kampagne doch sehr eingeschränkten Aktivitäten der Frauen- und Männergarde. Dennoch konnte man glücklicherweise zumindest einige Aktionen durchführen. Die darauf folgenden Berichte des Sitzungspräsidenten Alexander Ullrich und der Jungendleiterinnen Kathrin Ebel und Sarah Weber fielen noch kürzer aus: Es war schlicht nichts durchführbar. Für die kommende Kampagne habe man nun aber schon voller Elan mit dem Tanztraining starten können.

Im Anschluss an die Berichte führte Narrenringpräsident Stefan Schulz die Entlastung des Vorstands durch. Stefan Schulz nutzte die Chance für einige Grußworte an seine „alte Heimat“. Er bekräftigte unter anderem den Willen, die Kampagne 2021/22 im ganzen Raum – auch unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen – wieder erfolgreich und vor allem sicher begehen zu können.

Bürgermeister Matousek blickte in seinem Grußwort positiv in die Zukunft – auch in Anbetracht der Aussicht, dass nun wieder Veranstaltungen unter bestimmten Maßgaben stattfinden könnten.

Karola Walch als weiteres Mitglied des Vorstandsteams beendete den letzten Tagesordnungspunkt mit Dankesworten. Matthias Brand schloss sich an – und schloss mit einem dreifach-kräftigen „Huja gagga“ den offiziellen Teil der Versammlung.

