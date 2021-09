Die kleinste Zollbrauerei Deutschlands steht in Hirschlanden

Hirschlanden. Was ist ein Dorf ohne Gaststätte? Ein trauriger Ort ohne Kommunikationszentrum. Deshalb musste in Hirschlanden eine Kneipe her und gleich noch eine eigene Brauerei. Das Konzept von Ortsvorsteher Martin Herrmann klang zunächst utopisch. Und doch wurde das altehrwürdige Rathaus aus dem Jahr 1875 zu neuem Leben erweckt. Das größte Zugpferd des Rathaus-Museums ist „Hirschbräu“, die anerkannt kleinste Zollbrauerei Deutschlands. Wer das süffige Bier selbst testen möchte, muss in die Rathaus-Gaststätte kommen, denn nur dort wird ausgeschenkt. Ingesamt acht Familien betreiben die Gaststätte im Wechsel und überzeugen auch von der kulinarischen Seite.

