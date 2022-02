Die Bauplätze sind sehr begehrt

Rosenberg. Nachdem bereits im ersten Bauabschnitt des Neubaugebietes „Bei den drei Morgen“ am Ortsausgang Richtung Bofsheim kräftig gebaut wird und alle zur Verfügung stehenden Bauplätze vergeben sind, hat die Gemeinde nunmehr mit der Erschließung des zweiten Bauabschnittes begonnen. Der obligatorische Spatenstich fand nunmehr, einige Monate später wie ursprünglich geplant, bei regnerischem Wetter an einem historischen Datum am Dienstag 22.2.2022 im Beisein zahlreicher Mitglieder des Gemeinderates, Vertreter der bauausführenden Firma Bockmeier (Bad Mergentheim) sowie des planenden Ingenieur-Büros Sack und Partner (Adelsheim) auf dem Gelände der Baustelle statt.

Bürgermeister Ralph Matousek sagte, es freue ihn ganz besonders, dass man nach einer relativ kurzen Zeit nunmehr schon den zweiten Bauabschnitt erschließen könne. Der Beginn der Baumaßnahme war eigentlich schon letztes Jahr geplant, hat sich um einige Monate verzögert. Schon heute könne man den Baufortschritt der vor zwei Wochen begonnen Erdarbeiten erkennen. Hier im Neubaugebiet, dem derzeit größten Bauprojekt der Gemeinde, würden weitere zwölf Bauplätze entstehen. Die gute und beständige Nachfrage nach Bauland zeige auch, so der Bürgermeister, dass die Gemeinde Rosenberg als Wohngemeinde sehr attraktiv ist.

Erfreulich ist, dass bei den Bauplätzen von vier Bauherrn eine feste Zusage besteht und eine Reservierungsliste von 14 Interessenten besteht. Man kann davon ausgehen, dass alle zu erschließenden und angebotenen Bauplätze auch in naher Zukunft bebaut werden. Der Preis pro Quadratmeter Baugrund beträgt 115 Euro und sei trotz der derzeitigen Kostensteigerungen noch sehr kostengünstig.

Die Planung des gesamten Baugebietes, das ursprünglich 44 Bauplätze umfasst, erfolgte durch das Büro Sack und Partner. Die Erschließungsarbeiten führte die Firma Bockmeier aus. Mit den Arbeiten wird auch die ursprünglich geplante Zufahrt zum Baugebiet wie im Bebauungsplan ausgewiesen, neu hergestellt. Die jetzige Zufahrt, zum Baugebiet, wird zu einem Fußweg zurückgebaut. Interessant, so Bürgermeister Matousek, ist auch, dass die jetzigen Bauplätze, wie im ersten Bauabschnitt auch gleich mit Glasfaserkabel von der Telekom gleich mit versorgt werden, was ein großer Vorteil für den Bauherrn bedeute.

Die gesamten Kosten für die Erschließungsarbeiten bezifferte der Bürgermeister auf rund 750 000 Euro. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen werden, sagte Bauleiter Stefan Porasil. Marco Rieß vom planenden Büro sagte, wer gehe davon aus, dass es auch bei dieser Erschließung keine Probleme geben wird.

Trotz des beginnenden Regens griff man dann gemeinsam zum Spaten.

